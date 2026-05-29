Sjećate se ovog našeg glumca? Pojavio se u novom spotu klape Intrade, evo kako izgleda

Tomislav Bralić i klapa Intrade predstavljaju novi spot, u kojem se krije još jedno poznato lice.

Tomislav Bralić i klapa Intrade objavili su novu pjesmu "Za sve vrime" najavljujući i nadolazeći album koji će nositi isto ime. U spotu se uz klapu pojavljuje još jedno poznato lice, glumac Dejan Marcikić, kojeg je proslavila uloga Igora Carevića u seriji Zabranjena ljubav.

"Evo nas opet s novom pjesmom, i to uoči ljeta. Kako samo lijep naslov 'Za sve vrime'... Glazbu potpisuje Tatjana Jergan Botunac, tekst Branko Slivar, a aranžman Igor Ivanović. Naš album koji uskoro izlazi nosit će naziv upravo po ovoj pjesmi", poručio je Tomislav Bralić o novoj pjesmi Intrada i u ime klape dodao: "Uživajte u novim zvucima klape Intrade i pogledajte naš novi video koji je režirao Igor Goić. Hvala svima na podršci. Vidimo se ovog ljeta na koncertima, gdje ćemo zajedno pjevati našu novu skladbu… jer vas ljubimo, kao i što pjesma kaže, za sve vrime."

Videospot u režiji Igora Goića donosi intimnu priču moreplovca koji se bori s vremenom, usamljenošću i težinom udaljenosti od obitelji. Goić objašnjava da je inspiraciju pronašao u samom tekstu pjesme.

"Za potrebnu emociju morao sam se osloniti na nekoga tko će mi znati dati taj pogled. Dejan Marcikić, javnosti poznatiji kao Igor iz Zabranjene ljubavi, sada frontmen grupe Epilog, gitarist i vokal Zadarskog kultnog benda Jelly Belly, bubnjar grupe SexMotherFuckers i po novome gitarist i vokal novog 'instant classic' benda Grungelina, za koji će se tek itekako čuti, i moj stari prijatelj s kojim sam prošao sito i rešeto", poručio je redatelj spota.

"U spotu se kao sjena pojavljuje i Mia Zara, Dejanova životna suputnica i druga polovica Grungelinea. Isto tako na tren vidimo i mog malog šefa, sina Aarona Goića, koji se ni kriv ni dužan našao u kadru i super upao u priču", dodao je Goić.

Klapa je oduševljena kako je cijela glazbena priča ispala i jedva čeka da i publika može u njoj uživati. Poznato je da u spotovima uvijek predstave skrivene ljepote Zadra i okolice. Ovog puta uz klaustar crkve sv. Frane u Zadru spot donosi i prizore snimljene na dva prepoznatljiva zadarska broda.

Prvi je brod Branimir, poznat najljepši zadarski jedrenjak, klasični brod tipa trabakul. Drugi je novija zadarska dika, brod Lirica, klasična škuna s dva jarbola.

Posebnu simboliku nosi i stari džepni sat, koji je redatelj izronio samo nekoliko dana prije snimanja, a koji se savršeno uklopio u tematsku liniju vremena kao glavnog motiva ove pjesme.

"Za sve vrime" tako otvara novo poglavlje za klapu Intrade, a publika će pjesmu, kao i ostatak nadolazećeg albuma, imati priliku uživo čuti na nadolazećim ljetnim koncertima diljem Hrvatske, Slovenije, ali i šire.

Tko je Dejan Marcikić?

Rođen 29. siječnja 1980. godine u Novom Sadu, Marcikić je odrastao između Splita, Zagreba i Zadra. Prije nego što je zakoračio u svijet glume, ozbiljno se bavio nogometom te je igrao u mlađim kategorijama Hajduka i za NK Špansko. Ipak, krajem devedesetih odlučuje napustiti sportsku karijeru i posvetiti se glazbi i umjetnosti.

Šira javnost upoznala ga je 2004. godine kada je dobio ulogu Igora Carevića u seriji ''Zabranjena ljubav''. Upravo mu je taj lik donio veliku popularnost i status jednog od najprepoznatljivijih televizijskih glumaca svoje generacije.

Marcikić potom nastavlja graditi glumačku karijeru u nizu televizijskih projekata poput ''Ville Marije'', ''Ponosa Ratkajevih'', ''Hitne 94'', ''Zakona ljubavi'' i ''Mamutice'. Osim ispred kamera, radio je i iza njih kao asistent režije te organizator snimanja u televizijskoj produkciji.

No gluma nije njegova jedina strast. Dejan je godinama aktivan na domaćoj rock-sceni te je svirao i pjevao u nekoliko bendova, među kojima su Jelly Belly, Pacific Bullets, Epilog i Sexymotherfuckers (S.M.F.). Glazba je, prema njegovim ranijim izjavama, uvijek bila važan dio njegova identiteta.

Iako posljednjih godina nije često prisutan u mainstream-medijima, Marcikić nije nestao sa scene. Tijekom 2024. godine pojavio se u kratkom filmu ''Roniti'', gdje je glumio zajedno sa svojom partnericom, glumicom Mijom Zarom Burčul.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.

