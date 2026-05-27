Kakva nostalgija! Jasna Zlokić objavila fotku s Doris Dragović i Zoricom Kondžom iz mladosti

Jasna Zlokić raznježila je pratitelje na Facebooku objavivši fotografiju iz osamdesetih na kojoj pozira sa Zoricom Kondžom i Doris Dragović, podsjetivši mnoge na zlatno razdoblje domaće glazbene scene.

Na retro fotografiji tri legendarne pjevačice poziraju nasmijane i elegantne, u modnim izdanjima karakterističnima za osamdesete godine, a objava je izazvala brojne reakcije obožavatelja koji su se prisjetili njihovih najvećih hitova i zajedničkog razdoblja dominacije na regionalnoj glazbenoj sceni.

Jasna Zlokić obilježila je domaću glazbu emotivnim baladama poput "Skitnica", "Ja sam ti jedini drug" i "Povedi me", dok je Doris Dragović postala jedna od najvećih regionalnih zvijezda zahvaljujući hitovima "Željo moja", "Marija Magdalena", "Malo mi za sriću triba" i "Dajem ti srce".

Veliku karijeru ostvarila je i Zorica Kondža, čiji su hitovi "Zar je voljeti grijeh", "Ima jedan svijet" i "Ti si moj san" obilježili domaću pop scenu, a publika je pamti i po moćnom vokalu te brojnim festivalskim nastupima.

Fotografija je mnoge vratila u vrijeme kada su ove tri glazbene dive harale radijskim eterom i punile koncertne dvorane diljem bivše Jugoslavije, a brojni pratitelji složili su se kako njihova glazba i danas ima posebno mjesto među publikom svih generacija.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.