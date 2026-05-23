Prije 17 godina očarala je Hrvatsku u Supertalentu, a pred očima javnosti izrasla je u prelijepu ženu!

Antoniju Doru Pleško Hrvatska je upoznala kao talentiranu djevojčicu anđeoskog glasa, a njezin životni put od Supertalenta do danas obilježili su veliki uspjesi, emotivni izazovi i ljubavna priča koja traje godinama.
Prošlo je gotovo 17 godina od prve sezone Supertalenta. U sada već davnoj 2009. pobjedu je odnio Tihomir Bendelja, a javnosti se tada predstavila i jedna talentirana djevojčica. Riječ je dakako o Antoniji Dori Pleško.
Tada 10-godišnja Antonia svojim je pjevanjem očarala i žiri i publiku te je natjecanje završila u samom finalu, a nazivali su je malenom Lizom Minelli, splitskim čudom od djeteta te je čak dobila i ulogu u holivudskoj seriji.
Antonia Dora Pleško Foto: Damir Krajac/Cropix
Antonia se u "Supertalent" vratila i 2017. godine, a iako je došla samo kao pratnja prijateljici Loreni Bućan, na kraju je i sama nastupila te je dobila zlatni gumb.
Tada je završila šesta, a njezina karijera je nakon toga doživjela veliki uspon. Pjevala je na domaćim festivalima, a 2024. godine pokazala je raskoš svoga talenta i u našoj emiliji ''Tvoje lice zvuči poznato''. Tamo smo ju imali priliku gledati kao Mišu Kovača, Loreen, Amy Winehouse, Jolu, Jelenu Rozgu.
Tada je otvorila i dušu o teškoj situaciji kroz koju je prošla.
"Dvije godine me nije bilo nigdje jer sam imala tragediju u obitelji. Prvo mi je umro stric, a on je uvijek bio tu za mene. I nekako kad je krenulo na bolje, izgubila sam tatu. Mislila sam da je to kraj, ali nije. Tata je uvijek govorio da bi baš ja trebala biti u ''Tvoje lice zvuči poznato'' jer baš na njega imam dar za imitaciju i sigurna sam da su i on i stric sretni i ponosni i da me gledaju u svakom trenutku", ispričala je svojedobno.
Antonija Dora danas ima 27 godina i osim glasom pažnju privulači i svojim stasom. Na Intagramu je prati čak 27 tisuća ljudi, a tamo redovito dijeli trenutke iz svoje svakodnevice.
Godinama je u sretnoj vezi s Rokom Matićem, a privatni život uglavnom drži podalje od javnosti.
Nedavno je Antonia Dora za IN magazin otkrila kako su joj upravo Roko i obitelj najveća podrška te priznala da ljubav, po njezinu mišljenju, ne ovisi o vremenu nego o trudu.
"Romantike treba biti uvijek, i nakon 15, 20, 30 godina. Ja u to vjerujem, ja sam ona stara duša", poručila je pjevačica.
