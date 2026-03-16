Antonia Dora Pleško progovorila o partneru s kojim je već sedam godina: ''Najteže je...''

Na pozornicu je prvi put stala sa samo deset godina i svojim je glasom odmah osvojila publiku. Danas, nakon 17 godina na sceni, iza Antonije Dore Pleško su usponi i padovi koji su je, kaže, naučili važnim životnim lekcijama. U razgovoru s našim Hrvojem Krolom otkrila je što je naučila iz teških trenutaka, ali i koji je njezin recept za ljubav koja traje.
Iza nje je već 17 godina glazbenog puta, ali i životnih lekcija koje su je naučile da katkad upravo plan B vodi do najboljih stvari.
''Pjesma je baš ono dance, disco, za razliku od ostalih jer su uvijek bile balade. Rekla sam – treba mi nešto brže, ljudi su se zasitili tužnih pjesama i balada, ajmo življe.''
Pjesma govori o odnosima, ali i o onom trenutku kada čovjek mora odlučiti koliko je spreman dati za ljubav.
''Dosta sam se našla u njoj, može se naći svatko, jer je svatko jednom dao taj neki ultimatum partneru – ili ništa ili sve, jer ja nemam plan B.''
Upravo takve životne odluke često dolaze nakon teških trenutaka, a kod poznate Splićanke vrijeme tuge sada je iza nje.
''Svaka situacija u tom trenutku je najgora moguća situacija. Ali zapravo je kako ti sebe postaviš – je li to lekcija, je li to nešto što će te izgraditi u bolju osobu ili ćeš sebe ubaciti u ulogu žrtve, jer sve je na tebi na kraju dana.''
Publika je talentiranu pjevačicu upoznala još u televizijskim glazbenim natjecanjima, a danas je na sceni već gotovo dva desetljeća. Ipak, kaže, put do vlastite publike nikada nije bio jednostavan.
''Svašta sam naučila, svega sam se nagledala i naslušala. Jako je teško, jako je velika borba, pogotovo kad si mali i kad ne stoji iza tebe puno ljudi. Kad nemaš brdo love, kad nisi ulizan sa svima, ali ja sam spremna za tu borbu jer znam da za to živim.''
A uz karijeru, ovoj miljenici publike važnu ulogu ima i privatni život, pogotovo ljudi koji su u svakom trenutku uz nju.
''Definitivno – dečko, mama, cijela moja obitelj i prijatelji, dragi Bog. Svi su mi tu podrška. I najbitnije je da sam i ja sama sebi podrška i da sam tu za sebe i kad mi je teško i kad mi je lijepo.''
U sretnoj vezi s dečkom Rokom već je sedam godina, a kaže da ljubav ne ovisi o vremenu nego o trudu.
''Romantike treba biti uvijek, i nakon 15, 20, 30 godina. Ja u to vjerujem, ja sam ona stara duša.''
A pjevačica na čiji glas rijetko tko može ostati imun otkriva i koji je recept uspješne veze.
''Komunikacija – to govorim i svojim prijateljicama. Da uvijek može reći netko ono što mu smeta. Iskrenost, strpljenje – najviše, a to je najteže. Komunikacija i strpljenje i onda sve dođe na svoje.''
Nakon svih uspona i padova, Antonia Dora Pleško danas je sigurnija nego ikad. Jer katkad život doista ima plan B koji se pokaže kao najbolji.
