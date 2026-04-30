Od uličnog svirača do pobjede na festivalu: Zašto se Marko Kutlić vratio na scenu?

Pobjedniku Zagreb Festa Marku Kutliću jedno pitanje postavljeno je mnogo puta: zašto je uzeo pauzu i na više od godinu dana otišao u inozemstvo nastupati kao ulični svirač? O razlozima odlaska, ali i povratka, razgovarao je s našom Julijom Bačić Barać. Otkrio nam je i da je napisao čak dvije knjige te snimio dokumentarni film.

U travnju 2024. otišao je na put u nepoznato. S kamperom je odlučio putovati po Europi i svirati na ulici. Ta je odluka mnoge začudila i svi su se pitali – zašto? A Marko dobro zna razloge.

Galerija 25 25 25 25 25

''Postalo je sve drugo bitno – gdje sam, s kim sam, ti neki eventi, sve neke stvari koje zapravo meni nikad nisu bile razlog ni potreba. Nisam se nikad bavio muzikom zbog nekog statusa ili ne znam čega.''

Baš zato da bi se posvetio samo glazbi, odlučio je napraviti pauzu koja je trajala više od godinu dana.

''Ja sam imao jako puno komentara od svojih najbližih ljudi prije nego što sam otišao. Nikome to nije bilo jasno, zašto sam ja otišao. Nitko nije kužio što je sad to.''

Svirao je na ulici, najviše po Italiji, zatim Francuskoj i Švicarskoj, i od ulice je puno naučio.

''Ja mislim da je to bila Božja intervencija, da mi je On otvorio ta vrata, taj put i sretan sam da jest, jer mislim da nikad nisam dobio nešto toliko iskreno, toliko ljubavi i toliko iskrene emocije.''

''Čovjek kad te vidi da sviraš na ulici, puno mu je lakše prići ti, nema te blokade, puno mu je lakše doći i reći ti nešto.''

Na ulici je bilo svakakvih situacija – od toga da su ga pokrali do dana kad bi jako slabo zaradio, ali nije odustajao. Sve do jednog trenutka kad se odlučio vratiti u Hrvatsku, ali o razlozima ne želi govoriti.

''To sam odlučio ostaviti baš skroz za sebe, ali jedan od najvećih razloga su upravo moja djeca, zato što mislim da im je ipak potrebno da im otac bude ovdje malo više vremena.''

Zbog svoja dva sina često se vraćao u Zagreb, a vrijeme provedeno u inozemstvu iskoristio je i za snimanje dokumentarnog filma te za pisanje. Napisao je čak dvije knjige.

''Tu putopisnu knjigu planiram objaviti krajem godine. Ona je malo pitkija, malo jednostavnija, to su neke situacije koje su mi se svakodnevno događale dok sam bio tamo, jer vidim da puno ljudi to zanima.''

''Imam ovu drugu koja je malo više filozofska, gdje ja sebi postavljam neka pitanja i postavljam si neka nova na koja nemam odgovore.''

Iduće godine slavi 10 godina karijere, a prisjetio se i svojih početaka i vrlo skromnog prvog honorara.

''Svirali smo, bio sam dogovorio tadašnjih sto kuna koje sam podijelio s gitaristom, 50:50.''

U mnogim gradovima nastupat će idućih mjeseci u sklopu turneje ''Moram dalje''. Kutlić je pokazao da je nakon ove pauze zaista krenuo dalje s još više energije i još boljim zvukom.

