Oni su najosebujniji par domaće estrade, a njihov recept za dugovječnost nekima bi mogao biti bizaran

Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle nedavno su publici donijeli posebnu kemiju na sceni. Naš Dino Stošić provjerio je kako funkcionira ova riječka manufaktura čuda, ali i tko u kući ima titulu 'drama queen' te čija je, nakon svih psovki, zadnja.

Zajedno žive, stvaraju i nastupaju, a čini se da se u pauzama između koncerata bave i antičkom filozofijom. Ivanka Mazurkijević i njezin Damir Martinović Mrle nedavno su u Zagrebu predstavili projekt posebnog naziva.

''Kvintesencija je, po Aristotelu – bit ćemo jako pametni – peti element. U stvari, voda, zrak, zemlja... što sam... voda, zrak, zemlja...?'', zagonetna je Ivanka.

''Vatra'', odgovara Mrle.

''Vatra, i kvintesencija je peti element – to su zvijezde i, u stvari, svemir.''

A u stopu ih prati njihova kći Eva, koja sudjeluje u zanimljivom kreativnom procesu ovog para.

''U dvije sobe, znači u mom dnevnom boravku i našem studiju, tu mi stvaramo glazbu. Onda u jednom trenutku pošaljem kćer u drugu sobu, ona ima svoj mali studio i onda nešto otpjeva, odsvira, iskomponira, ja postavim neku podlogu, ona nešto otpjeva, napiše neki tekst, vrati meni, onda stavim to u pjesmu i to je gotova stvar. Tako da je cijela kuća, u nekim dijelovima, jedna cjelina – svatko ima svoj mali studio'', kaže Mrle.

Godinama rade stvari za djecu, a ona su poznata po tome da su najstroži kritičari.

''Ako uspiješ osvojiti djecu, onda znaš da je nešto dobro. Evo, to je moja škola, jednostavno. Naravno, djeca onda postanu ljudi i mijenjaju se, i onda ih ima svakakvih – to je rekao još davno Branko Kockica'', kaže Ivanka.

A kad zaiskri u kreativi, često se pozdravlja i šira rodbina.

''Apsolutno svaki dan, svaki dan nam dođe da spomenemo nečiji rodni kraj.''

Pa čija je onda zadnja?

''Moja je zadnja'', kaže Ivanka.

A tko više drami?

''Snimit ću vam pa ću poslati'', dodaje.

Njihov recept za dugovječnost nekima bi mogao biti bizaran.

''Nesreća. Recept naše sreće je nesreća. Pa ne, kad isprepleteš taj odnos s toliko posla i tih raznih katova i međukatova koje smo isprepleli zajedno i odvojeno, teško se i rastati.''

Ako ste se pitali što je za njih dvoje definicija ludosti, odgovori će vas iznenaditi, a potražite ih u prilogu.

