Na treningu s najboljom hrvatskom ateltičarkom: Matea Parlov Koštro o majčinstu u profesionalnom sportu!

IN magazin ekipa vodi vas na trening. I to ne običan sportski, već pravi obiteljski. Glavne akterice su jedna od najboljih hrvatskih atletičarki Matea Parlov Koštro i njezina devetomjesečna kći. Ova sportašica našoj Jeleni Prpoš ispričala je o izazovima koje je donio povratak profesionalnom sportu te istaknula ljepotu majčinske uloge.

Kada joj nedostaje motivacije, kada je teško i sve boli, Matea Parlov Koštro najradije pogleda svoju devetomjesečnu kćer i uz njezin osmijeh dobije toliko potreban vjetar u leđa. Na atletske staze vratila se ubrzo nakon porođaja i priznaje kako joj je to bio šok za tijelo, ali svojim sportom obilježenim životom navikla je pomicati granice.

Galerija 9 9 9 9 9

''Ja sam rekla prije, prije bebe znala me probuditi doping kontrola u 6 ujutro i cijeli dan bi mi bio kaotičan. Sad me beba budi nekad svaki sat vremena i ja se dignem, odradim jedan trening, vratim se nazad, bavim se bebom, idem na drugi trening. Tako da mogu reći da je to nekakva valjda unutarnja snaga. Ne znam što me točno pokreće'', priča nam Matea Parlov.

Moglo bi se reći, i ljubav je to. Ne samo prema trčanju, već i prije svega prema djetetu. Svojoj devetomjesečnoj Tei Ivi želi biti dobra majka, ali i uzor.

Matea je puna snage, predano, ali dozirano, trenirala je gotovo do kraja trudnoće. To joj je i olakšalo povratak profesionalnom sportu. Već bilježi i prve rezultate. Ušla je među prvih 10 na natjecanju u Beogradu, a prva cestovna utrka u Pragu donijela joj je treće mjesto.

Čeka je još mnogo posla. A u tome, kaže, najvažnije je imati veliku potporu obitelji. Ona je itekako ima.

''Situacija je takva da moramo sve planirati dan unaprijed, dogovaram se danas kakav će nam raspored biti sutra i tko će čuvati diojete. Sve je stvar dobre organizacije. Imala sam čak grižnju savjest što sam ja na treningu, pogotovo kad su bili duži treninzi, a beba je doma, ali onda mi je mama tu rekla, pa dobro, nisi ostavila na cesti u sigurnim rukama i sad sam se naravno navikla. Prebacila je život na jednu razinu više. To je totalno drugačiji, novi život'', priča nam Matea.

Novi život, koji je naišao i na poneke negativne komentare, upravo zbog tog ranog povratka treninzima.

''Smetalo me, ali ja znam koje su sposobnosti mojeg tijela i osluškivala sam svoje tijelo i znala sma da i se ništa loše neće dogoditi pa sam to stavila po strani i više sam se baziral ana ove pozitivne i ljudi koji su me podržavali, ali stvarno je zahtjevno i ne bih preporučila svima. Treba jako paziti na svoje tijelo, i evo ja moram priznat da sam prvih pet mjeseci nakon treninga osjećala zapravo taj carski rez. Nakon pet mjeseci je to zapravo zacijelilo''.

Svojim primjerom ova maratonka želi pokazati ostalim sportašicama kako je itekako moguće vratiti se profesionalnom sportu nakon što postanu majke. Iscrpljujuće je i to nitko ne skriva. Ali ta te uloga još dodatno ojača, kaže. Zato se Matea već priprema za nove utrke, one kraće, a najesen u planu je i maraton, koji je njezina primarna disciplina.

