Krenuo je podcast "Nema labavo by IN magazin": U goste stigla Maja Šuput i otvorila vrata intime

Kao što već sigurno znate, danas je krenuo prvi podcast "Nema labavo by IN magazin", u kojem je u goste stigla Maja Šuput kakvu možda niste navikli gledati. Progovorila je o temama o kojima rijetko govori - najtežim životnim trenucima, smrti oca Borisa te kako se nosila s tim gubitkom. Otkrila nam je i zašto njezin sin Bloom nikad nije čekao na red za pregled te zašto ne koristi baka-servis. Cijeli razgovor Maje i naše Julije Bačić Barać možete pogledati na Youtube kanalu Nove TV.

U prvom izdanju podcasta "Nema labavo by IN magazin" brojne su teme pretresene s Majom Šuput. Od odluka koje su bile ključne za njezinu karijeru do majčinstva. Maja je iskreno progovorila o strahovima koje joj je uloga majke donijela, ali i privilegijima koje ona i njezin sin Bloom uživaju.

''Nikad nisam čekala na red, to dijete nije u životu čekao u čekaoni, on bi uvijek ušao prvi, kad si javna osoba to jako pomaže. Da se ne lažemo to nema veze s novcem jer ti ljudi ne uzmu novac nego naprosto pomognu jer te poznaju.''

Otkrila nam je i kako postavlja Bloomu granice, pogotovo kad su igračke u pitanju.

''On ima svoj džeparac tako da ja njega učim da kad odemo u dućan može potrošiti sve ili može razmisliti hoće sve dati za tu igračku ili će kupiti tri jeftinije. To mu daš kad idete u dućan? Ne, baka mu da.''

Maja je vrlo emotivno govorila i o najtežim trenucima u životu, smrti njezina oca Borisa.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte video: Ronaldova Georgina za rođendan kćeri pripremila je feštu kao iz najraskošnije bajke

''Kad je tata umro ja mislim da godinu ili dvije nisam otišla na groblje jer bi mi to bila potvrda da je umro. Ne znam kako sam se nagovorila jedanput da odem.''

Majin otac 2002. doživio je težak moždani udar, s posljedicama kojeg se borio čak 16 godina.

''To je tragedija, tako da tko nije imao u životu bolesnu osobu pokraj sebe, ovaj razgovor ne bi shvatio nikad i bolje da je tako.''

U trenutku kad se njezin otac razbolio, teret uzdržavanja obitelji pao je na nju, iako je tad imala samo 23 godine.

''Ja sam bila jedina koja je radila za cijelu obitelj, od svih nas troje sam samo ja radila, sve je u jednom danu otišlo u krivom smjeru, to su teme ja o tome nikad ne pričam jer meni to izaziva mučninu.''

Bez zadrške u podcastu INmagazina Maja je govorila i o razvodu od Nenada Tatarinova, o kojem je šutjela čak pola godine.

''Oni su svi saznali u šest mjesecu, a mi smo se rastali u trećem. Ja sam papire predala u prvom. Ja sam šest mjeseci šutjela.'''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako je bivša supruga Harisa Džinovića upoznala novog muža? Priča je doista filmska

Kako je to uspjela?

''Zato jer sam i dalje živjela s bivšim mužem. Mi smo se rastali, ali dalje živjeli skupa, ali nismo bili muž i žena nego mama i tata. Mi smo se rastali i otišli u Dubai - On, Bloom i ja''.

Dobar odnos imaju i danas, godinu dana nakon razvoda.

''Mi i dan danas smo svaki dan skupa, mislim skupa, vidimo se zbog djeteta, ja njega i dan danas znam nazvati.''

Vrlo otvoreno progovorila je i odnosu sa svojim sadašnjim partnerom, Šimom Elezom.

''On je iznimno zabavan i opušten, a to jednoj ženi u mojim godinama, koja je umorna od posla i svega, stvarno treba. Ta lakoća života.''

Cijeli razgovor s Majom Šuput koji će vas nasmijati, ali u nekim trenucima možda i izmamiti suze, pogledajte na YouTube kanalu Nove TV.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Nekad i sad Fani Čapalija od dana najveće slave vrlo se malo promijenila, objavila je fotku: ''90-e su bile godine''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Žanamari Perčić otkrila velike novosti: ''Gorim da ovo podijelim...''