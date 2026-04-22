Ekskluzivne snimke i izjave Maje Šuput stare i 17 godina: Evo što ju je najviše šokiralo kad se vidjela

Maja Šuput gostovala je u prvom podcastu ''Nema labavo by IN magazin'', gdje je otvorila vrata svoje intime, a u emisiji su puštene i njezine stare izjave koje otkrivaju kako je razmišljala o karijeri, majčinstvu i životu kroz godine.

Ekskluzivno u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' Maja Šuput našla se u posebnoj situaciji – u prvom izdanju podcasta dočekali su je kadrovi iz njezinih ranijih gostovanja, snimljeni kroz čak 17 godina našeg IN magazina.

Riječ je o starim intervjuima koji prate njezin put na sceni.

''Dajte mi nešto jače od vode'', rekla je Maja prije nego što su snimke puštene.

U prvoj snimci je zapjevala svoju pjesmu ''Djevojačko veče'', a u drugom je progovorila o neobičnom snu.

''Sanjala sam da sjedim Gibboniju u krilu. Ne znam zašto, ja čovjeka niti ne poznajem.''

Zatim se u idućem intervju prisjetila svojih školskih dana te otkrila kakva je bila u mladosti.

''Zadnja klupa, ja, horda dečkiju, gluposti sam izvađala uvijek. Nisam bila nikakva šminkerica, ma kakve štikle. Nisam se ni češljala, meni je to bilo preglupo.''

Maja Šuput Foto: Nova TV

Dotaknula se i teme majčinstva, o kojoj je svojedobno ovako govorila:

''Stvarno želim naravno kao i svaka normalna žena jednog dana biti majka. mislim da ću biti super mama. Mislim da ću taj dio odraditi odlično, ali mora biti pravi tatica.''

Prije nekoliko godina otkrila je i može li se zamisliti s nekim znatno mlađim u ljubavnom odnosu.

''Ne, ne mogu. Nisam ja za ove mlađe. Ne, ne. S tom piletinom meni ne ide, ja sam više za ovaj odojak varijantna.''

Maja Šuput Foto: Nova TV

Maja Šuput Foto: Nova TV

U jednom od ranijih razgovora ovako je pričala o svojoj karijeri, roditeljstvu i savjetima koje joj je davala majka:

''Mislim da ja kada bih dobila dijete da bih ja prestala i pjevati vjerojatno jer bi se ja totalno okupila s tim. Ali ne, ja sam zaigrana, ja sam njima totalna klinka. Meni mama još uvijek kaže imaš vremena, polako.''

Na kraju je dala i svoj komentar na stare snimke koje su je, kako kaže, iznenadile.

''Prvo ne mogu vjerovati na što sam ličila u ovim kadrovima, vidim da me ten baš htio, ne volim ni sada biti blijeda, ali baš sam ga pretjerala. Ovaj, da, promijenile su se neke stvari.''

