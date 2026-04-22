Tužni prizori: Obitelj i prijatelji na vječni počinak ispratili hrvatsku modnu ikonu

Na zagrebačkom krematoriju u krugu obitelji, prijatelja i brojnih poznatih lica danas je održan posljednji ispraćaj hrvatske modne dizajnerice Danijele Car.

Na zagrebačkom krematoriju danas je na posljednji počinak ispraćena jedna od najvažnijih figura hrvatske modne scene, dizajnerica Danijela Car.

Okupljeni su u tišini i s velikim poštovanjem ispratili ženu koja je desetljećima oblikovala domaću modu, ostavivši neizbrisiv trag svojim radom, stilom i osobnošću. Emocije su bile vidljive na licima prisutnih, a brojni su se oprostili cvijećem i posljednjim pogledom prema lijesu.

Danijela Car bila je osnivačica modnog brenda Linea Exclusive i jedna od najprepoznatljivijih dizajnerica u Hrvatskoj. Tijekom više od 40 godina karijere izgradila je kultni status, a njezine su kreacije bile sinonim za ženstvenost, eleganciju i vrhunsku kvalitetu.

Njezine modele nosile su brojne domaće zvijezde poput Severine, Jelene Rozge, Vanne i Anice Kovač, a bila je i dugogodišnje ime iza stylinga izbora za Miss Hrvatske.

Danijela Car, Anica Kovač i Jasmina Bagarić

Jelena Rozga, Danijela Car, Marko Grubnić i Renata Sopek

Danijela Car

Od Danijele su se na društvenim mrežama oprostili i Marko Grubnić te Severina. Njihove objave pogledajte OVDJE.

Danijela Car, Severina i Anica Kovač

