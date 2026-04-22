Tužni prizori: Obitelj i prijatelji na vječni počinak ispratili hrvatsku modnu ikonu

Na zagrebačkom krematoriju u krugu obitelji, prijatelja i brojnih poznatih lica danas je održan posljednji ispraćaj hrvatske modne dizajnerice Danijele Car.
Na zagrebačkom krematoriju danas je na posljednji počinak ispraćena jedna od najvažnijih figura hrvatske modne scene, dizajnerica Danijela Car.
Okupljeni su u tišini i s velikim poštovanjem ispratili ženu koja je desetljećima oblikovala domaću modu, ostavivši neizbrisiv trag svojim radom, stilom i osobnošću. Emocije su bile vidljive na licima prisutnih, a brojni su se oprostili cvijećem i posljednjim pogledom prema lijesu.
Ispraćaj Danijele Car - 3 Foto: Matija Habljak/Pixsell
Ispraćaj Danijele Car - 2 Foto: Matija Habljak/Pixsell
Danijela Car bila je osnivačica modnog brenda Linea Exclusive i jedna od najprepoznatljivijih dizajnerica u Hrvatskoj. Tijekom više od 40 godina karijere izgradila je kultni status, a njezine su kreacije bile sinonim za ženstvenost, eleganciju i vrhunsku kvalitetu.
Ispraćaj Danijele Car - 4 Foto: Matija Habljak/Pixsell
Ispraćaj Danijele Car - 1 Foto: Matija Habljak/Pixsell
Pogledaji ovo Celebrity Festivalsko izdanje najzgodnije hrvatske nogometašice skupilo hrpu komplimenata!
Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se prvog nastupa Doris Dragović na Eurosongu? S njom je nastupio i velikan kojeg smo prerano izgubili
Njezine modele nosile su brojne domaće zvijezde poput Severine, Jelene Rozge, Vanne i Anice Kovač, a bila je i dugogodišnje ime iza stylinga izbora za Miss Hrvatske.
Više o Danijeli čitajte OVDJE.
Danijela Car, Anica Kovač i Jasmina Bagarić Foto: Neja Markicevic / CROPIX
Jelena Rozga, Danijela Car, Marko Grubnić i Renata Sopek Foto: Biljana Gaurina / CROPIX
Danijela Car (desno) Foto: Biljana Gaurina / CROPIX
Od Danijele su se na društvenim mrežama oprostili i Marko Grubnić te Severina. Njihove objave pogledajte OVDJE.
Danijela Car, Severina i Anica Kovač Foto: Biljana Gaurina / CROPIX
Pogledaji ovo Celebrity Tata u akciji! Lana Jurčević podijelila prizore partnera s novorođenom kćerkicom
1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Nekad i sad Fani Čapalija od dana najveće slave vrlo se malo promijenila, objavila je fotku: ''90-e su bile godine''
1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Nekad i sad Sjećate se Korane iz Najboljih godina? Jedan detalj iz njezina privatnog života posebno je zanimljiv