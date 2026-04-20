Riječima punim tuge Severina se oprostila od preminule dizajnerice

Severina se od Danijele Car oprostila uz zajedničku fotografiju i tihe, dirljive riječi. U kratkoj poruci sažela je tugu i zahvalnost, odajući počast dizajnerici s dubokim poštovanjem.

Nakon vijesti o smrti dizajnerice Danijele Car društvene mreže ispunile su se oproštajima i emotivnim porukama prijatelja, kolega i suradnika.

Mnogi se opraštaju od žene koja je svojim radom i osobnošću ostavila snažan trag na domaćoj modnoj sceni, a među njima je i Severina.

Danijela Car, Severina i Anica Kovač Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Od dizajnerice se oprostila na Instagramu dirljivim riječima uz zajedničku fotografiju.

Severina na Instagramu

''Draga moja Danijela, hvala Vam za sve...Opraštam se s velikom tugom od predivne žene i prekrasne dizajnerice; prva među prvima'', napisala je Severina te dodala emotikon slomljenog srca.

Od dizajnerice se oprostio i Marko Grubnić, a više o njegovu tužnom oproštaju pročitajte OVDJE.

Jelena Rozga, Danijela Car, Marko Grubnić i Renata Sopek Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

