Riječima punim tuge Severina se oprostila od preminule dizajnerice

Severina se od Danijele Car oprostila uz zajedničku fotografiju i tihe, dirljive riječi. U kratkoj poruci sažela je tugu i zahvalnost, odajući počast dizajnerici s dubokim poštovanjem.
Nakon vijesti o smrti dizajnerice Danijele Car društvene mreže ispunile su se oproštajima i emotivnim porukama prijatelja, kolega i suradnika.
Mnogi se opraštaju od žene koja je svojim radom i osobnošću ostavila snažan trag na domaćoj modnoj sceni, a među njima je i Severina.
Danijela Car, Severina i Anica Kovač Foto: Biljana Gaurina / CROPIX
Pogledaji ovo Celebrity Spustili se među publiku: Pogledajte kakav su show Jakov Jozinović i Jelena Rozga priredili u Beogradu
Od dizajnerice se oprostila na Instagramu dirljivim riječima uz zajedničku fotografiju.
''Draga moja Danijela, hvala Vam za sve...Opraštam se s velikom tugom od predivne žene i prekrasne dizajnerice; prva među prvima'', napisala je Severina te dodala emotikon slomljenog srca.
Pogledaji ovo Celebrity Udala se glumica iz Kumova, sve se odvilo daleko očiju od javnosti
Od dizajnerice se oprostio i Marko Grubnić, a više o njegovu tužnom oproštaju pročitajte OVDJE.
Jelena Rozga, Danijela Car, Marko Grubnić i Renata Sopek Foto: Biljana Gaurina / CROPIX
Više o Danijeli pročitajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Preslatki trenuci Ecije Ojdanić sa suprugom zasjenili njezinu upečatljivu kreaciju s prorezima
1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Nije zlato sve što sja: Pogledajte kako je naša trudnica Martina pokazala da i srebro može biti moćan izbor!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Festivalski spektakl! Ove snimke koje su preplavile Instagram nastale su u Zagrebu