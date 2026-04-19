Preminula je hrvatska modna ikona, njene kreacije nosila su brojna domaća imena sa scene

Hrvatsku je potresla tužna vijest o odlasku jedne od najvažnijih figura domaće modne scene.

Hrvatska modna scena ostala je bez jedne od svojih najvažnijih figura, preminula je Danijela Car, osnivačica prepoznatljivog brenda Linea Exclusive, javlja portal Miss7.

Car je tijekom više od četiri desetljeća rada izgradila kultno ime u domaćoj modi, a njezine su kreacije bile sinonim za ženstvenost, eleganciju i profinjenost. Njezina dizajnerska filozofija počivala je na iskrenoj ljubavi prema poslu, predanosti i beskompromisnoj kvaliteti, što ju je svrstalo među pionirke visoke mode u Hrvatskoj.

Danijela Car (desno) Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Strast prema modi naslijedila je od svoje majke, a talent za dizajn pokazivala je već od najranije dobi. Kroz godine je surađivala s uglednim imenima poput Zorana Mrvoša i Dalibora Bettija, dodatno učvrstivši svoj status na modnoj sceni.

Jelena Rozga, Danijela Car, Marko Grubnić i Renata Sopek Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Iako je Linea Exclusive najpoznatija po svečanim haljinama koje su obilježile brojne važne trenutke, brend je uspješno razvijao i poslovnu liniju, prilagođenu modernoj, samosvjesnoj ženi. Obiteljsku tradiciju nastavila je njezina kći Irina Car, koja je aktivno sudjelovala u radu brenda.

Danijela Car, Severina i Anica Kovač Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Kako navodi Miss7, Danijela Car bila je među prvima koji su duh svjetskih modnih prijestolnica prenijeli u Hrvatsku, čime je značajno oblikovala domaću modnu industriju. Njezine su kreacije tijekom godina nosila brojna poznata imena s domaće scene, među kojima su Branka Bebić, Mirjana Hrga, Jelena Rozga, Danijela Trbović, Indira, Vanna, Ecija Ojdanić i Anica Kovač.

Danijela Car, Anica Kovač i Jasmina Bagarić Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Linea Exclusive kroz godine je osvajala i brojna prestižna priznanja, potvrđujući kvalitetu i dugovječnost brenda koji je ostavio neizbrisiv trag.

