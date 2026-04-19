Udala se bivša supruga Harisa Džinovića, ovo su fotografije sa svadbe na kojoj se nije štedjelo

Melina Galić udala se za britanskog mogula u Monaku, kći Đina stigla je na sam kraj ceremonije, a cifri će vam stati pamet.

Bivša supruga pjevača Harisa Džinovića, modna dizajnerica Melina Galić, ponovno je izgovorila sudbonosno ''da''. Ovoga puta njezino srce osvojio je britanski poduzetnik Jeffrey Paul Arnold, a glamurozno vjenčanje održano je u Monaku.

Na intimnoj, ali luksuznoj ceremoniji okupili su se članovi obitelji i bliski prijatelji, no pažnju je privukao dolazak Melinine i Harisove kćeri Đine, koja je, prema pisanju Telegrafa, stigla tek na sam kraj. Navodno je ušla u trenutku kada su uzvanici već nazdravljali mladencima.

Nakon službenog dijela, slavlje se nastavilo u velikom stilu. Melina, njezin novi suprug i kumovi helikopterom su se zaputili iz Monaka prema Portofinu, dok su ostali gosti za isti luksuz morali izdvojiti čak 2.500 eura. Za one koji nisu željeli takav trošak, organiziran je prijevoz kombijem, no put do hotela u kojem se održala proslava traje oko tri sata.

Prema pisanju Kurira, mladenka je pripremila čak četiri luksuzne vjenčanice, što sugerira da je večer bila ispunjena presvlačenjima i modnim iznenađenjima, u njezinom prepoznatljivom stilu.

Podsjetimo, Haris Džinović i Melina razveli su se prije dvije godine nakon više od dva desetljeća veze. Zajedno su bili od 2002. godine i imaju dvoje djece, kćer Đinu i sina Kana. Kan, prema dostupnim informacijama, nije bio na majčinom vjenčanju.

Melina je novu ljubav pronašla ubrzo nakon razvoda, a s britanskim mogulom zaručila se prošle jeseni. Zaruke su proslavili upravo u Monaku, gdje već neko vrijeme zajedno žive – a sada su svoju vezu okrunili i brakom.

