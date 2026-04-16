Sjećate se hita ''Od Dunava do Jadrana''? Lijepa Ivana otkrila nam je zašto je napustila grupu i snove koje želi ostvariti

Pjevačica Ivana Franjić otkrila nam je više o njezinom glazbenom putu, izazovima i trenucima koji su je oblikovali kako na pozornici, tako i izvan nje.

Od prvih koraka u crkvenom zboru, preko nastupa s grupom Dekle, pa sve do današnjih pozornica s Remix bandom, glazbeni put Ivane Horvat, danas Franjić, obilježen je predanošću, emocijom i stalnom željom za rastom.

U razgovoru za naš portal otkrila je kako gleda na svoje početke, izazove, obitelj i planove za budućnost, ne skrivajući pritom iskrenost i ljubav prema onome što radi.

Ivanu je hrvatska javnost prvi put upoznala kao članicu ženske grupe The Dekle, s kojom je izdala i veliki hit ''Od Dunava do Jadrana''.

''Početke pamtim s puno emocija i uzbuđenja. To je bilo razdoblje u kojem sam učila gotovo sve, od rada u studiju do nastupa pred publikom. To doba donijelo mi je iskustvo, sigurnost na pozornici i potvrdu da se želim baviti glazbom.''

Koja joj je najdraža uspomena iz vremena s Deklama?

''Definitivno su to nastupi na "Dobro jutro Hrvatska" i "Lijepom našom" i naravno snimanje naše pjesme, lijepo iskustvo.''

Ipak, mnogi su ostali iznenađeni kad je Ivana napustila Dekle nakon samo nekoliko mjeseci.

''Jednostavno sam vidjela da je vrijeme za nešto novo i moj vlastiti put.''

Glazba je od samih početaka poseban dio njezina života.

''Krenula sam kao dijete u crkvenom zboru, kasnije nastavila kroz školu i nastupe, a sudjelovala sam i na lokalnim natjecanjima. Tako je to preraslo nešto ozbiljnije, a kasnije sam bila i dio raznih bandova. Trenutno sam ponosna članica Remix banda! Iako sam kratko s njima, stvarno sam lijepo prihvaćena, dečki su odlični i baš se dobro osjećam s njima na pozornici. Bavimo se svadbama i raznim privatnim zabavama, pa je uvijek dobra atmosfera i puno energije.''

Osim s bandom, 25-godišnja Ivana s još dvije djevojke, Helenom Kralj i Tihanom Tremski, kao dio sastava ''Ada'' pjeva i na crkvenim vjenčanjima.

Iza sebe već ima bogato iskustvo, ali i jasne želje i planove.

''Voljela bih snimiti svoju pjesmu koja će se istaknuti i s kojom se ljudi mogu povezati. Što se suradnji tiče, otvorena sam za sve nove prilike.''

Put u glazbenoj industriji donio je i izazove, posebno one unutarnje.

''Najveći izazov mi je bio ostati strpljiva i vjerovati da se stvari slože s vremenom i kada ne ide sve kako treba.''

Bilo je i trenutaka kada je razmišljala o odustajanju, no ljubav prema glazbi uvijek je prevagnula.

''Jesam, naravno. Ali svaki put se vratim na isto, jednostavno volim to što radim i ne mogu bez glazbe.''

Na svoj dosadašnji put gleda bez žaljenja, svjesna da ju je svako iskustvo oblikovalo.

''Možda bih bila hrabrija u nekim odlukama, ali sve me to dovelo gdje sam danas, tako da nemam žaljenja.''

Nedavno je objavila i cover pjesme Tonyja Cetinskog koji joj je posebno blizak.

''Pjesma "Kao u snu" me emotivno dotaknula i osjetila sam da je mogu prenijeti na svoj način. Volim pjesme koje imaju dubinu i priču. A cijelu tu priču su mi pomogli uljepšati "KumStudio" Krunoslav Matus kod kojega sam u Križevcima snimila audio snimku, a video produkciju je radio Nikola Paj "Event Captura" iz Zagreba, i za šminku zaslužna "Karmenup" Karmen Kešer iz Križevaca, i jako sam im zahvalna na trudu!''

Privatni život donio joj je novu perspektivu i drugačiji pogled na prioritete. Naime, Ivana je od 2022. godine u braku s partnerom Ivanom Franjićem, a zajedno imaju i dva sina, Gabriela i Mateja.

Mlada je postala mama, a otad i drugačije gleda na životni put.

''Totalno, sve ti se posloži drugačije u glavi. Prioriteti se promijene, ali na neki lijep način. Nije uvijek lako, ali uz dobru organizaciju i podršku muža sve je moguće.''

Upravo je obitelj njezin najveći oslonac, a glazbeni gen naslijedila je od oca.

''Obitelj mi je velika podrška, uvijek su tu, guraju me naprijed. Tata Alojz je isto u glazbi, crkvenom zboru i u KUD-u pa sam praktički odrasla uz glazbu i nastavila njegovim stopama.''

U obiteljskom okruženju glazba ima posebno mjesto, osobito u odnosu sa sinovima.

''Pjevam im razne uspavanke i dječje pjesmice. Ako budu željeli glazbu, podržat ću ih, ali ne bih im to nametala.''

Veliku podršku ima i u suprugu, koji joj je važan oslonac.

''Osvojio me jer je stvarno dobar čovjek. Najveća podrška koju imam. Zajedno smo 8 godina. Kako se kaže "i u dobru i u zlu". Uvijek pronađemo kompromis.''

A kako bi je opisali prijatelji?

''Iskrena, emotivna i malo tvrdoglava'', kaže Ivana.

Kroz godine se promijenila, ali ono najvažnije ostalo je isto.

''Dosta drugačija, zrelija i sigurnija u sebe, ali ljubav prema glazbi je ostala ista.''

Dotaknula se i fenomena Jakova Jozinovića, mladića iz Vinkovaca koji je posljednjih mjeseci naglo postigao veliki uspjeh u Hrvatskoj i regiji.

''Zanimljivo mi je koliko danas nešto može eksplodirati preko noći. Ljudi vole nešto novo i drugačije!''

Na kraju se osvrnula i na aktualnu scenu te hrvatske predstavnice na Eurosongu.

''LELEK mi je baš zanimljiv kao pojava, drugačije su i imaju svoj stil, što je danas jako bitno, pogotovo za Euroviziju. ''Andromeda'' mi se sviđa jer ima jaku emociju i priču, a taj etno zvuk joj daje nešto posebno i drugačije.''

A Ivana svojim putem pokazuje da se uz strpljenje, rad i iskrenu ljubav prema glazbi snovi ne odgađaju – oni se polako, ali sigurno ostvaruju.

