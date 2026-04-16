Pamtite li Juditu iz Zore dubrovačke? Nakon samo jedne uloge napravila je zaokret u karijeri!

Barbara Bilić bila je protagonistica serije "Zora dubrovačka", no nakon samo jedne televizijske uloge posvetila se sasvim drugoj karijeri.

S finalnom epizodom "U dobru i zlu" zaključena je još jedna uspješna televizijska povijest Nove TV koja je svakoga tjedna prikovala mnoge Hrvate uz male ekrane. Priču Veljka Sriće, koji je vodio paralelni život s dvije obitelji dok ga bolest nije prisilila na razotkrivanje tajne, pratilo se i na društvenim mrežama, na kojima se gledatelji opraštaju od glumačke ekipe.

Time se "U dobru i zlu" pridružila nizu serija koje su se emitirale na Novoj TV, među kojima je i "Zora dubrovačka", koja se emitirala 2013. i 2014. godine. Protagonisticu Juditu u seriji je tumačila tada 25-godišnja Barbara Bilić, kojoj je to ostala i jedina uloga u kratkoj karijeri.

Galerija 7 7 7 7 7

Barbara Bilić - 4

Barbara Bilić u seriji ''Zora dubrovačka'' - 2

Iako joj je "Zora dubrovačka" otvorila vrata glumačke industrije, ona je iznenadila mnoge odlukom da se ne nastavi baviti glumom. Barbara danas ima 38 godina, a bavi se nečim drugim.

U intervjuu 2013. godine za Večernji list izjavila je kako obožava programiranje.

"Završila sam srednju školu, smjer Medijski tehničar, koji se bavi filmom, fotografijom, grafikom te programiranjem. Nakon završene srednje škole odlučila sam iskoristiti znanje koje sam stekla i početi zarađivati od njega. Programiranje je jedna moja posebna ljubav", ispričala je tada Bilić, koja je žicu za inovativnost i tehnologiju pokazala je i 2022. godine.

Barbara Bilić u seriji ''Zora dubrovačka'' - 1

Barbara Bilić - 1

Naime, tim Sveučilišta u Zagrebu, koji su tada činile studentica prve godine diplomskoga studija Odjevno inženjerstvo na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Barbara Bilić i magistra logopedije Paola Danjek, studentica druge godine poslijediplomskoga doktorskoga studija Poremećaji jezika, govora i slušanja na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, na natjecanju Innovation Days Winners predstavile su se idejom prijenosnoga uređaja TONGUEO, koji olakšava funkcionalnu komunikaciju osobama s afazijom, te osvojile treće mjesto.

Barbara Bilić i Paola Danjek

Barbara Bilić - 2

Barbara Bilić - 3

Prema LinkedInu, od rujna 2023. radi u karlovačkoj tvrtci kelteks, koja se predstavlja kao vodeći europski proizvođač nekorozivnih armatura za građevinarstvo i industriju kompozita, kao inženjerka za razvod i istraživanje.

Zbog toga što se povukla iz javnosti, detalji o njezinu privatnom životu nisu javno poznati.

Od Judite Knego do svijeta tehnologije – Barbara Bilić danas živi život daleko od reflektora, ali očito točno onakav kakav je sama željela.

