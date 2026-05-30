Stala je na put kraljevskom konju, a tragedija koja je uslijedila promijenila je povijest

Britanska sufražetkinja Emily Davison 1913. godine istrčala je pred konja kralja Georgea V tijekom utrke Epsom Derby kako bi skrenula pozornost na borbu žena za pravo glasa.

Jedan od najdramatičnijih trenutaka u borbi za ženska prava dogodio se 4. lipnja 1913. godine tijekom poznate konjičke utrke Epsom Derby u Velikoj Britaniji.

Britanska sufražetkinja Emily Davison tada je istrčala na stazu upravo u trenutku kada su konji jurili prema cilju. U pokušaju da skrene pozornost javnosti na borbu žena za pravo glasa, našla se na putu konju Anmeru, koji je pripadao kralju Georgeu V.

Šokantni prizor zabilježili su brojni fotografi, a fotografije tog dana ostale su među najpoznatijim dokumentima sufražetskog pokreta. Davison je u sudaru zadobila teške ozljede, uključujući prijelom lubanje i unutarnje ozljede.

Četiri dana kasnije, 8. lipnja 1913., preminula je od posljedica nesreće.

Njezina smrt izazvala je snažne reakcije diljem zemlje te dodatno skrenula pozornost na zahtjeve žena za političkom ravnopravnošću.

I danas se Emily Davison smatra jednom od najpoznatijih figura britanskog pokreta za ženska prava, a njezin čin ostao je simbol borbe za jednakost i društvene promjene.

