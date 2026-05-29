Thompson objavio novi spot i pjesmu simboličnog naziva!

Marko Perković Thompson objavio je novi videospot za pjesmu Zagora, čija je najava odmah izazvala velik interes publike. Spot je nakon objave u svega nekoliko minuta na YouTubeu prikupio tisuće pregleda, dok su brojni obožavatelji u komentarima isticali kako su dugo iščekivali novi videospot.

Uoči premijere na CMC televiziji prikazan je i mini dokumentarac Behind the scenes - kako je nastala Zagora, koji je gledateljima pružio ekskluzivan uvid u proces nastanka spota. Publika je imala priliku vidjeti atmosferu sa snimanja, događanja iza kamere te detalje priprema koje su prethodile samom početku produkcije.

Videospot donosi upečatljive kadrove kamenite Zagore koji se isprepliću sa scenama spektakularnog koncerta na sinjskom Hipodromu održanog 2025. godine. Producent i scenarist spota je Šime Perković, koji dobro poznaje Thompsonov glazbeni opus i emocije prema rodnom kraju, što je uspješno prenio i kroz vizualnu priču.

Redateljica spota je Katarina Rak, dok je za montažu i produkciju bio zadužen studio NexGen Video Production. Spot je sniman na više lokacija, a vizualno prati put hodočasnika kroz kamenitu Zagoru do rodnih Čavoglava, gdje otkriva da ljudi i dalje njeguju stare običaje, ples i zajedništvo. KUD-ovi, konji, planina Svilaja, netaknuta priroda i autentični prizori života samo su dio elemenata koji na dojmljiv način prikazuju iskonsku ljepotu i duh Zagore.

Pjesma Zagora nalazi se na albumu Hodočasnik objavljenom prošle godine, a koji je u prvim danima nakon objave postao najtraženiji, a potom i najprodavaniji album godine. Snažan interes publike i medija pozicionirao ga je kao jedno od najvažnijih domaćih glazbenih izdanja godine koje na digitalnim platformama ostvaruju višemilijunska slušanja.

Thompsonov zagrebački koncert na Hipodromu održan 5. srpnja prošle godine pretvorio se u neviđeni spektakl za koji je prodano ukupno 504.027 ulaznica, čime je postavljen novi svjetski rekord.

Cijeli spektakl zabilježen je kamerama pod vodstvom diskografske kuće Croatia Records, a publika će uskoro najprodavaniji koncert u povijesti moći kupiti na CD-u i Blu-rayu.

Nakon zagrebačkog koncerta Thompson je rasprodao i Hipodrom u Sinju, a potom najavio i dvoransku turneju koja je obuhvatila četiri hrvatska grada.

U 2026. godini Thompson nastavlja istim tempom i rasprodaje sve zakazane koncerte. Za koncert 4. srpnja u Zaprešiću na stadionu Ivan Laljak-Ivić ulaznice su planule u samo jednom danu. Thompson i njegov tim najavili su da će to biti jedan veliki open-air spektakl. Dio vodeće koncertne produkcije i tehničke opreme iz Dubaija stiže upravo u Zaprešić povodom obilježavanja prve obljetnice povijesnog koncerta na zagrebačkom Hipodromu.

