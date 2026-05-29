Uloga carice ju je učinila besmrtnom, no život joj je obilježila tragedija od koje se nikada nije oporavila

Za mnoge je zauvijek ostala lice legendarne carice Sissi, no život Romy Schneider bio je daleko složeniji od bajke koju je utjelovila na filmskom platnu.

Kada se spomene ime Romy Schneider, većina će odmah pomisliti na kultnu caricu Sissi, ulogu koja ju je proslavila diljem Europe i pretvorila u jednu od najvećih filmskih zvijezda svog vremena.

No iza blistavog osmijeha i aristokratske elegancije skrivala se žena koja je cijeli život pokušavala pobjeći od vlastitog mita. Njezina karijera trajala je gotovo tri desetljeća, a privatni život bio je obilježen velikim ljubavima, tragedijama i unutarnjim borbama koje su je na kraju pretvorile u legendu europske kinematografije.

Galerija 9 9 9 9 9

Romy Schneider - 1 Foto: YouTube Screenshot

Romy Schneider - 9 Foto: Profimedia

Rođena je kao Rosemarie Magdalena Albach 23. rujna 1938. godine u Beču. Gluma joj je doslovno bila zapisana u genima. Njezin otac Wolf Albach-Retty bio je poznati austrijski kazališni glumac, dok je majka Magda Schneider bila jedna od najvećih njemačkih filmskih zvijezda tridesetih godina prošlog stoljeća. Glumica je odrasla okružena kazalištem, filmom i umjetnošću, pa nije bilo iznenađenje što je vrlo rano pokazala interes za glumu.

Iako je u mladosti razmišljala o umjetničkoj akademiji i slikarstvu, pozornica ju je privlačila više od svega. Već kao tinejdžerica počela je nastupati u školskim predstavama, a ubrzo je uslijedio i filmski debi.

Romy Schneider - 2 Foto: Profimedia

Prvi film snimila je sa samo 15 godina, a pravi proboj dogodio se 1955. kada je dobila ulogu austrijske carice Elizabete Bavarske u filmu "Sissi". Film je postao ogroman hit, a nastavci "Sissi – Mlada carica" i "Sissi – Sudbonosne godine jedne carice" pretvorili su Romy u najveću europsku filmsku zvijezdu svoje generacije.

Publika je bila očarana njezinom ljepotom i šarmom, no sama Schneider godinama je osjećala da ju je upravo taj lik zarobio. Kasnije je često govorila kako je željela pobjeći od slike nježne princeze i dokazati da može igrati mnogo složenije i ozbiljnije uloge.

Prekretnica u njezinu životu dogodila se 1958. tijekom snimanja filma "Christine", kada je upoznala francuskog glumca Alaina Delona. Njihova ljubavna priča ubrzo je postala jedna od najpoznatijih u europskoj filmskoj povijesti. Zbog njega se preselila u Pariz, što je ujedno označilo i njezino umjetničko ponovno rođenje.

Romy Schneider - 1 Foto: Profimedia

U Francuskoj su njezin talent prepoznali veliki redatelji poput Luchina Viscontija, Orsona Wellesa i Claudea Sauteta. Uslijedile su uloge koje su dokazale da je mnogo više od romantične princeze.

Iako je Sissi ostala njezin zaštitni znak, Romy Schneider ostvarila je niz nezaboravnih uloga koje su je učvrstile među najvećim europskim glumicama svih vremena. Posebno se izdvajaju filmovi: "The Trial" (Proces) Orsona Wellesa,, "La Piscine" (Bazen) s Alainom Delonom, "Les Choses de la Vie" (Stvari života), "César et Rosalie", "L'Important c'est d'aimer", "The Innocent", "Death Watch" te "La Passante du Sans-Souci", njezin posljednji film.

Romy Schneider - 1 Foto: YouTube Screenshot

Romy Schneider - 3 Foto: Profimedia

Mnogi kritičari smatraju da je upravo suradnja s redateljem Claudeom Sautetom otkrila njezin puni glumački potencijal i emocionalnu dubinu zbog koje je postala jedna od najcjenjenijih glumica europskog filma.

Nijedna priča o Schneider ne može proći bez Alaina Delona. Njihova romansa bila je jedna od najpraćenijih u Europi. Zaručili su se krajem pedesetih godina, no veza je završila 1964. kada ju je Delon napustio zbog druge žene.

Romy Schneider - 7 Foto: Profimedia

Iako nikada nisu obnovili vezu, ostali su povezani do kraja života. Zajedno su ponovno glumili u filmu "La Piscine", a Delon je nakon njezine smrti otvoreno govorio da je Romy bila ljubav njegova života.

Pogledaji ovo Celebrity Gdje je otputovala Katarina Baban? Jedna od najljepših destinacija potpuno ju je osvojila

Nakon Delona udala se za njemačkog redatelja Harryja Meyena s kojim je dobila sina Davida. Brak je završio razvodom, a kasnije se udala za Daniela Biasinija, svog privatnog tajnika, s kojim je dobila kćer Sarah Biasini. Ni taj brak nije potrajao.

Romy Schneider - 4 Foto: Profimedia

Tijekom života povezivali su je s brojnim poznatim muškarcima, a mediji su pomno pratili svaki njezin korak. Schneider je često izazivala reakcije javnosti zbog otvorenih političkih stavova. Godine 1971. pridružila se skupini žena koje su javno priznale da su pobacile, što je tada izazvalo veliki skandal jer je pobačaj u Njemačkoj bio ilegalan.

Iako je izvana djelovala glamurozno, Romy Schneider godinama se borila s emocionalnim problemima, depresijom i ovisnošću o alkoholu. Najveći udarac doživjela je 1981. kada je njezin 14-godišnji sin David tragično poginuo nakon nesreće u kojoj je zadobio smrtonosnu ozljedu.

Prijatelji su kasnije govorili da se od tog gubitka nikada nije oporavila. Bol, tuga i zdravstveni problemi dodatno su je iscrpili tijekom posljednjih mjeseci života.

Romy Schneider - 5 Foto: Profimedia

Romy Schneider - 6 Foto: Profimedia

Romy Schneider pronađena je mrtva u svom pariškom stanu 29. svibnja 1982. godine. Imala je samo 43 godine. Službeni uzrok smrti bio je srčani zastoj, no godinama su kružile brojne teorije i nagađanja o njezinom zdravstvenom stanju i psihičkim problemima.

Njezina smrt potresla je cijelu Europu, a posebno Francusku gdje je uživala gotovo kultni status.

Više od četiri desetljeća nakon smrti, Romy Schneider i dalje je jedna od najvećih ikona europske kinematografije. Dokumentarci, izložbe, knjige i retrospektive njezinih filmova redovito podsjećaju na njezin doprinos filmskoj umjetnosti.

Romy Schneider - 8 Foto: Profimedia

Iako je svjetsku slavu stekla kao Sissi, njezina prava veličina ležala je u sposobnosti da se iznova mijenja, ruši vlastite granice i pretvara osobnu bol u nezaboravne glumačke izvedbe. Upravo zato Romy Schneider danas nije samo filmska zvijezda nego simbol jedne epohe europske kulture – žena koja je iza glamura skrivala nevjerojatnu snagu, ali i duboku ranjivost.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Tko je sestra pjevačice Domenice? Odabrala je sasvim drugu karijeru

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity S mišljenjem bujne Lidije u crvenom bikiniju složili su se svi pratitelji: ''Bez konkurencije...''

Pogledaji ovo Celebrity Vraća se Opća opasnost! Evo tko nastavlja priču jednog od najvoljenijih domaćih bendova

Pogledaji ovo Nekad i sad Ovakvu ju pamtimo, sad je ne bismo prepoznali! Nakon 11 godina zvijezda kultnih filmova stala pred kamere

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.