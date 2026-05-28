Mislav Oršić u suprugu se zaljubio kao srednjoškolac, a ona se ne uklapa u stereotipe WAGsica

Povratak Mislava Oršića u Dinamo izazvao je pravu euforiju među navijačima, a osim modrog puka, njegovu se povratku zasigurno posebno veseli i supruga Suzana, koja mu je godinama najveća podrška i oslonac izvan terena.

Foto: Suzana Oršić/Instagram

Par je zajedno još od tinejdžerskih dana, a upoznali su se preko zajedničke prijateljice.

Vjenčali su se 2018. godine nakon deset godina veze, a šest mjeseci prije vjenčanja postali su roditelji dječaka. Drugog sina dobili su u veljači 2023. godine, a nogometaš je prisustvovao porođaju.

Mislav je Suzanu zaprosio u dalekoj Koreji, gdje su živjeli dok je on igrao za nogometni klub Jeonnam.

"Koreja je odigrala bitnu ulogu u našim životima, ondje sam zaprosio suprugu, ondje smo začeli sina i moram reći da nam je na kraju život u Koreji bio odličan", izjavio je Mislav jednom prilikom za Večernji list.

Dok je Mislav gradio nogometnu karijeru kroz Hrvatsku, Koreju, Englesku, Tursku i Cipar, Suzana se okrenula vlastitom poslovnom projektu. Naime, svoju dugogodišnju ljubav prema uređenju interijera pretvorila je u posao te pokrenula vlastiti dizajnerski studio. Inspiraciju, kako je otkrila, pronalazila je na brojnim putovanjima i životu u različitim državama, a najveća podrška na tom putu upravo joj je suprug Mislav.

Osim što vodi svoj biznis, Suzana se i razlikuje od stereotipa WAGsica tako što izbjegava medijsku pozornost. Društvene mreže su joj zaključane, a prati je nešto više od pet tisuća ljudi.

