Priča o smrti glazbene ikone: Žene su ludjele za njim, a iza svega skrivala se velika tama

Michael Hutchence ostao je upamćen kao legendarni frontmen INXS-a čiji su talent, turbulentne ljubavne veze, borba s ovisnošću i tragično samoubojstvo obilježili jednu od najslavnijih i najtužnijih rock priča devedesetih.

Karizmatični pjevač australskog benda INXS obilježio je osamdesete i devedesete godine energijom, seksipilom i glasom koji je definirao jednu eru MTV-ja. I gotovo tri desetljeća nakon smrti ostao je jedna od najfascinantnijih i najtragičnijih figura glazbene industrije.

Rođen je 22. siječnja 1960. u Sydneyju, a djetinjstvo je proveo između Australije, Hong Konga i SAD-a. Njegova majka Patricia radila je kao vizažistica na filmskim setovima pa je Michael vrlo rano zavolio umjetnost, film i glazbu. Kao dječak bavio se sportom, učio violinu i gitaru, pisao poeziju te maštao o karijeri pilota, iako ga je život ubrzo odveo prema pozornici.

Prije nego što je nastao INXS, Hutchence je s prijateljima iz škole provodio dane svirajući po garažama i lokalnim klubovima. Ključni trenutak dogodio se kada se povezao s Andrewom Farrissom i njegovom braćom, a 1977. nastao je bend The Farriss Brothers, preteča INXS-a. Michael nije svirao instrument, ali njegova pojava, pokret i glas odmah su ga izdvojili kao rođenog frontmena.

Tijekom osamdesetih INXS je prerastao lokalne okvire i postao jedan od najvećih svjetskih rock bendova. Albumi poput "Kick" i hitovi "Need You Tonight", "Never Tear Us Apart", "New Sensation" i "Mystify" prodali su desetke milijuna primjeraka, a Hutchence je postao simbol opasnog, senzualnog rock’n’roll šarma. Mnogi su ga uspoređivali s Jimom Morrisonom zbog hipnotičnog nastupa i mračne karizme.

Osim glazbe, okušao se i kao glumac. Glumio je u filmu "Dogs in Space" iz 1986., a radio je i na solo projektima te kratkotrajnom bendu Max Q. Ipak, privatni život ubrzo je počeo zasjenjivati glazbu.

Hutchence je bio poznat po turbulentnim ljubavnim vezama. Bio je u vezi s Kylie Minogue između 1989. i 1991., a australska pop princeza kasnije je priznala da joj je upravo Michael otvorio svijet i promijenio pogled na život i umjetnost. Njihova veza i danas se smatra jednom od najpoznatijih glazbenih romansi devedesetih.

Nakon Kylie zaljubio se u danski supermodel Helenu Christensen, s kojom je bio od 1991. do 1995. Upravo tijekom njihove veze dogodio se incident koji je mnogi smatraju prekretnicom njegova života. U Kopenhagenu ga je nakon sukoba fizički napao taksist, zbog čega je pao i teško udario glavom. Zadobio je frakturu lubanje i gotovo potpuno izgubio osjet mirisa i velik dio osjeta okusa. Posljedice ozljede bile su ozbiljne — patio je od depresije, agresivnih ispada i pojačane konzumacije droga i alkohola.

Sredinom devedesetih započeo je vezu s britanskom voditeljicom Paulom Yates, tadašnjom suprugom Boba Geldofa. Njihova romansa punila je tabloide diljem svijeta, a zajedno su dobili kćer Tiger Lily. No odnos je bio turbulentan i dodatno opterećen medijskim pritiskom, ovisnostima i Yatesičinim pravnim bitkama oko skrbništva nad djecom.

Iako je godinama slovio za neuništivog rock zavodnika, Hutchence se sve teže nosio s psihičkim problemima i ovisnošću. Prijatelji i članovi benda kasnije su tvrdili da se nakon ozljede glave potpuno promijenio te da su depresija i droga postupno preuzimali kontrolu nad njegovim životom.

Pronađen je mrtav 22. studenoga 1997. u hotelskoj sobi hotela Ritz-Carlton u Sydneyju. Imao je samo 37 godina. Službeni uzrok smrti bio je samoubojstvo vješanjem, a toksikološki nalazi pokazali su prisutnost alkohola, kokaina i lijekova u krvi. Smrti su prethodili emotivni telefonski razgovori s Yates i stres zbog obiteljskih problema i skrbništva nad djecom s Geldofom.

Njegov pogreb održan je u katedrali St Andrew’s u Sydneyju i okupio više od 600 ljudi. Među okupljenima bile su Yates, Minogue i Christensen, dok je Nick Cave izveo emotivnu pjesmu "Into My Arms". Lijes su nosili članovi INXS-a uz zvuke pjesme "Never Tear Us Apart", a cijela Australija oprostila se od čovjeka koji je obilježio jednu glazbenu generaciju.

Danas, gotovo 30 godina nakon smrti, Michael Hutchence i dalje je simbol autentičnog rock’n’rolla, slobode i destruktivne slave. Dokumentarac "Mystify: Michael Hutchence" ponovno je približio njegov život mlađim generacijama, a mnogi ga i dalje smatraju jednim od najboljih frontmena u povijesti rock glazbe. Njegov utjecaj vidi se u generacijama izvođača koji su nakon njega pokušavali spojiti sirovu energiju, emociju i magnetizam kakav je imao upravo — Michael Hutchence.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.