Kako danas izgleda omiljena Esmeralda? Objavila je svoje najnovije fotografije

Meksička glumica Leticia Calderón sa sinovima Carlom i Lucianom uživala je u čarima Venecije, a na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija romantičnih kanala, vožnje gondolom i obiteljskih trenutaka iz jednog od najljepših talijanskih gradova.

Zvijezda legendarnih telenovela oduševila je pratitelje prizorima iz Venecije, gdje je dane provodila istražujući skrivene uličice, mostove i poznate gradske znamenitosti. Leticia je pozirala uz gondole i venecijanske kanale, a posebnu pažnju privukle su fotografije na kojima se vidi kako uživa u vožnji gondolom kroz uske prolaze grada na vodi.

Sa sinovima je obišla neke od najpoznatijih lokacija, uključujući Most uzdaha i zvonik bazilike svetog Marka. Obiteljska atmosfera i opušteni trenuci pokazali su koliko je glumici važno vrijeme provedeno s djecom, koje često ponosno pokazuje na društvenim mrežama.

Hrvatska publika upoznala je Calderón u popularnoj telenoveli "Esmeralda" krajem devedesetih. Priča o slijepoj djevojci koja je odrasla u šumskoj kolibi sa staricom koja ju je pri porodu zamijenila sa svojim sinom jer je gazda želio muško dijete u to je vrijeme prikovala uz ekrane cijelu Hrvatsku. Kada je odrasla, zaljubila se upravo u tog dječaka, a Esmeralda i Jose Armando svojevremeno su bili najpopularniji televizijski par.

Inače, koliko su gledatelji obožavali seriju u prilog ide činjenica da su se za mladu Esmeraldu molili, a navodno su i oni najvjerniji plaćali misu za svoju miljenicu.

Iako je bila vrlo uspješna, Calderón je kasnije priznala kako se tijekom snimanja serije borila s ovisnošću, a odlučila se izliječiti kada joj je prijateljica preminula na rukama zbog predoziranja.

"Bila sam mlada, na vrhuncu karijere, puna novca i sve mi je bilo dostupno. Nepromišljenost me mogla stajati života", ispričala je glumica 2013. godine.

Niti u ljubavnom životu nije imala sreće. Njen prvi brak s Marcom Lopezom 1997. godine završio je razvodom nakon samo dvije godine. Za odvjetnika Juana Collada udala se 2002. godine, ali su se razveli nakon osam godina. U braku su dobili sinove Luciana i Carla, a slavna glumica suočila se s teškom situacijom 2005. godine kada je saznala da njezin mlađi sin Lucian boluje od Downovog sindroma. Čak mu je posvetila knjigu "Anđeo u mom životu".

"Luciano je moj anđeo i neopisivo ga volim. Znate, neki me ljudi osuđuju i misle drugačije. Znam naići na mnoge predrasude. Kad su mi liječnici rekli njegovu dijagnozu, rekla sam sama sebi da mi to nije nimalo važno jer ću imati dijete", rekla je Calderon jednom prilikom o svojem sinu.

I dalje je aktivna u glumačkom svijetu, a prije stanke glumila je u telenoveli "Mi amor sin tiempo".

