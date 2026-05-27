Novi problemi za bivšu Eminemovu suprugu ponovno su otvorili priču o njihovom burnom odnosu

Kim Mathers, bivša supruga slavnog repera Eminema, ponovno se našla u središtu medijske pažnje nakon novog uhićenja zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Nekadašnja partnerica jednog od najpoznatijih glazbenika svijeta godinama vodi turbulentnu životnu priču obilježenu problemima s ovisnošću, borbom za mentalno zdravlje, obiteljskim dramama i burnim odnosom s reperom čije je pravo ime Marshall Mathers.

Prema pisanju stranih medija, Kim je prošlog tjedna uhićena nakon što je navodno automobilom udarila parkirano vozilo u blizini Detroita. Policija ju je privela pod sumnjom za vožnju u alkoholiziranom stanju, a sve se dogodilo samo nekoliko dana nakon što se na sudu izjasnila da ne osporava optužbe povezane s ranijim incidentom iz veljače ove godine.

Kim i Eminem upoznali su se još kao tinejdžeri krajem osamdesetih godina, a njihova veza ubrzo je postala jedna od najpoznatijih i najturbulentnijih ljubavnih priča glazbene scene. Vjenčali su se 1999. godine, razveli 2001., ponovno se pomirili i kratko vjenčali 2006., no ubrzo su se ponovno rastali. Unatoč brojnim svađama, javnim prepirkama i Eminemovim pjesmama inspiriranima njihovim odnosom, ostali su povezani zbog kćeri Hailie Jade.

Njihov odnos godinama je bio obilježen i pravnim bitkama oko skrbništva te međusobnim optužbama. Eminem je često kroz glazbu progovarao o problematičnom odnosu s Kim, dok je ona nekoliko puta javno govorila o pritisku života pod reflektorima i posljedicama koje je takav odnos ostavio na njezino mentalno zdravlje.

Kim Mathers se godinama borila s ovisnošću o alkoholu i lijekovima, a strani mediji ranije su izvještavali i o njezinim problemima s depresijom te pokušajima rehabilitacije. Nakon obiteljskih tragedija i smrti bliskih članova obitelji, navodno je više puta pokušavala započeti novi život daleko od javnosti. U jednom intervjuu priznala je kako joj je podrška djece bila ključna u pokušajima oporavka.

Osim Hailie, Kim je majka još dvoje djece, a Eminem je tijekom godina posvojio i njezinu nećakinju Alainu te Stevie, dijete iz njezine druge veze. Iako su danas daleko od romantičnog odnosa, strani mediji navode kako su Kim i Eminem posljednjih godina održavali korektan odnos i fokusirali se na obitelj.

Njezino novo uhićenje ponovno je otvorilo pitanja o privatnim borbama koje je godinama vodila daleko od glazbenih pozornica na kojima je Eminem gradio globalnu karijeru. Unatoč brojnim pokušajima da se makne iz javnosti, Kim Mathers i dalje ostaje jedna od najpoznatijih osoba povezanih s kontroverznim reperom.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.