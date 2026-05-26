Imao je 250 kilograma, a danas ga jedva prepoznaju: Glumac prošao pakao pa promijenio život iz temelja

Godinama je vodio iscrpljujuću borbu s pretilošću, ovisnostima i stalnim vraćanjem izgubljenih kilograma, a u najtežem razdoblju imao je čak 250 kilograma. Danas, nakon nevjerojatne transformacije i više od 130 izgubljenih kilograma, glumac Ethan Suplee otvoreno govori o fizičkoj boli, teškim operacijama i trenutku koji mu je zauvijek promijenio život.

Američki glumac Ethan Suplee, kojeg publika najbolje pamti po ulozi Randyja u kultnoj seriji My Name Is Earl, danas izgleda potpuno drukčije nego u razdoblju najveće slave.

Povodom svog 50. rođendana ponovno je privukao pažnju javnosti nevjerojatnom životnom transformacijom – tijekom godina uspio je izgubiti više od 130 kilograma nakon desetljeća borbe s pretilošću, ovisnostima i stalnim vraćanjem izgubljene težine.

Suplee je u najtežem razdoblju života imao čak 250 kilograma. Priznao je kako je tada živio u stalnoj fizičkoj boli i nelagodi te da nije postojao trenutak u danu kada se osjećao dobro u vlastitom tijelu. Disanje mu je bilo otežano, jedva je hodao, a u automobilima je morao koristiti produžetke za sigurnosni pojas.

“Bio sam nesretan i fizički potpuno iscrpljen. Dugo sam imao stav da se svijet treba prilagoditi meni, a onda sam shvatio da se to nikada neće dogoditi”, rekao je glumac u jednom intervjuu.

Njegova borba s kilogramima trajala je desetljećima. Težina mu je drastično oscilirala – od gotovo 250 kilograma do oko 100, pa ponovno natrag. Danas održava težinu od oko 118 kilograma, ali priznaje da put do stabilnosti nije bio ni brz ni jednostavan.

Veliki preokret dogodio se nakon razgovora s glumcem Jimom Caviezelom, zvijezdom filma Pasija. Suplee je otkrio kako su sjedili zajedno u avionu kada mu je Caviezel vrlo otvoreno rekao da nije ni svjestan koliko ozbiljno ugrožava vlastito zdravlje. Iako ga je razgovor tada povrijedio, danas tvrdi da mu je upravo to bio jedan od ključnih trenutaka koji su ga natjerali da promijeni život.

Nakon toga počeo je ozbiljno preispitivati vlastite navike i svakodnevicu. Prisjetio se kako mu je čak i odlazak u zračnu luku predstavljao ogroman napor jer mu je trebalo puno vremena da dođe od sigurnosne kontrole do izlaza za ukrcaj. Nosio je dodatne majice kako bi sakrio znojenje i uvijek sa sobom imao ručnik za lice.

Veliku motivaciju pronašao je i u obitelji. Supruga Brandy Lewis i njihova djeca bili su mu glavni razlog zbog kojeg je odlučio potpuno promijeniti život, a priznao je i da njegov brak vjerojatno ne bi opstao da nije krenuo tim putem.

Tijekom godina Ethan je prošao kroz ekstremne režime prehrane i iscrpljujuće treninge. U jednom razdoblju uspio je smanjiti postotak masnog tkiva na samo devet posto i prvi put u životu vidjeti definirane trbušne mišiće. Odradio je i cijeli maraton na spravi za veslanje te podizao više od 180 kilograma na bench pressu.

No mršavljenje nije riješilo sve probleme. Nakon velikog gubitka kilograma ostao je s viškom kože zbog kojeg se osjećao jednako nesigurno. Opisao je kako mu je koža na trbuhu visjela poput ''pregače'', zbog čega je završio na dvije zahtjevne operacije uklanjanja viška kože.

Prva operacija 2008. godine bila je izrazito teška i opasna. Tijekom zahvata izgubio je veliku količinu krvi te primio čak šest transfuzija. Nakon operacije pao je i ponovno otvorio ranu, a zbog opasnosti od infekcije liječnici ga nisu mogli ponovno zašiti pa je mjesecima bio na jakim antibioticima i posebnoj terapiji za zacjeljivanje rana.

Dvije godine kasnije ponovno je vratio velik broj kilograma, no zatim je još jednom krenuo ispočetka i izgubio oko 80 kilograma. Nakon druge operacije uklanjanja kože 2012. oporavak je bio puno lakši, ali se i dalje borio s poznatim yo-yo efektom. Do 2016. ponovno je imao gotovo 180 kilograma.

Prekretnicom smatra 2018. godinu, kada je konačno odustao od brzih dijeta i ekstremnih metoda te počeo graditi održiv način života. Umjesto strogih pravila i kratkoročnih rješenja, fokusirao se na disciplinu, dosljednost i dugoročne navike.

Otvoreno je govorio i o tome da je njegova ovisnost o hrani bila vrlo slična ovisnosti o alkoholu i drogama, s kojima se također borio. Razlika je, kaže, u tome što se od hrane ne može potpuno odviknuti.

''Godinama sam tražio brza rješenja i krivio ugljikohidrate ili dijete, a onda sam shvatio da problem nije u hrani nego u mom ponašanju i navikama. Hranu sam koristio kako bih se umirio, baš kao što sam nekad koristio alkohol i droge”, priznao je.

Danas naglašava kako ne postoji savršeno tijelo i da fizički izgled ne donosi trajno zadovoljstvo. Ipak, najvažnije mu je što je zdraviji i što može provoditi vrijeme s obitelji te bez problema trčati za unucima.

U jednoj od posljednjih objava o fitnessu poručio je kako je ključ svega – dosljednost.

''Ne postoji ciljna ravnina nakon koje sve postane lako. Moraš naučiti voljeti ponavljanje i svakodnevni trud'', zaključio je glumac.

