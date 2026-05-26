Kako Jennifer Aniston u 58. godini ima tako savršenu liniju? Ovaj trening promijenio joj je tijelo

Jennifer Aniston i u 58. godini izgleda besprijekorno, a sada je otkrila trening kojem vjeruje već godinama. Glumica tvrdi da zahvaljujući ovoj rutini nikada nije bila u boljoj formi, a najveća prednost joj je to što više nema problema s ozljedama koje su je nekad često mučile.

Jennifer Aniston već godinama slovi za jednu od najfit glumica Hollywooda, a sada je otkrila trening kojem duguje svoju zavidnu formu.

Zvijezda serije Prijatelji priznala je kako posljednjih pet godina prakticira PVOLVE program vježbanja, za koji tvrdi da joj je donio najbolje rezultate dosad – i to bez ozljeda, piše Daily Mail.

Glumica, koja danas ima 57 godina, podijelila je na Instagramu video u kojem je govorila o rutini koja joj je potpuno promijenila pristup treningu. Istaknula je kako joj je upravo činjenica da se više ne ozljeđuje najveća prednost ovog načina vježbanja.

Galerija 26 26 26 26 26

''Osjećam se u boljoj formi nego ikad prije. Nekada sam se stalno ozljeđivala, a sada toga više nema'', poručila je Aniston, koja trenutačno snima petu sezonu serije The Morning Show.

Riječ je o programu koji kombinira funkcionalne pokrete, otpor i vježbe manjeg intenziteta, ali s velikim učinkom na oblikovanje tijela. Jennifer posebno obožava takozvani p.band, laganu elastičnu traku koju koristi gotovo svakodnevno – čak i dok obavlja kućanske poslove ili odlazi u kupnju.

Jennifer Aniston - 2 Foto: Profimedia

''To mi je jedan od najdražih rekvizita. Nosim ga sa sobom kamo god idem'', rekla je glumica o traci koja stoji oko 44 dolara.

Njezina trenerica Dani Coleman objasnila je kako je cilj ovakvog treninga oblikovati dugačke i vitke mišiće bez pretjeranog povećanja mase, što se danas često naziva ''soft sculpting''. Dodala je i da je snaga jedan od najboljih saveznika protiv starenja te da pravilno jačanje mišića doprinosi dugovječnosti i zdravlju.

Osim elastične trake, Aniston redovito koristi i druge rekvizite iz programa poput P.ball lopte i P.3 Trainera, a treninzi su uglavnom fokusirani na cijelo tijelo kako nijedna mišićna skupina ne bi bila zapostavljena. U rutinu često uključuje i utege, s naglaskom na izgradnju vitke mišićne mase.

Jennifer Aniston - 1 Foto: Jennifer Aniston/Instagram

Coleman je otkrila i da Jennifer ne propušta treninge bez obzira na gust raspored.

''Bez obzira na obveze, uvijek pronađe vrijeme za kretanje. Čak i kratki trening smatra boljim nego nikakav'', rekla je trenerica.

Njih dvije zajedno treniraju od 2020. godine, nakon što je Aniston preko zajedničkih poznanika otkrila PVOLVE program i poželjela isprobati privatne treninge kod kuće. Trenerica kaže da ju je glumica odmah osvojila svojom energijom, humorom i disciplinom.

Jennifer Aniston - 2 Foto: Profimedia

Jennifer Aniston Foto: Profimedia

''Jennifer voli izazovne treninge. Nevjerojatno je predana, ali istovremeno vrlo duhovita i skromna'', ispričala je Coleman. Prisjetila se i njihovog prvog treninga tijekom kojeg su koristile elastične trake, pilates loptu i klizače za vježbanje.

Jennifer Aniston Foto: Zoe Grossman for PVOLVE/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Dodala je kako su njihovi treninzi uvijek drugačiji, uz dobru glazbu i povremene pauze za igru s Jenniferinim psima Clydeom i Lordom Chesterfieldom, koji često sudjeluju u njihovim kućnim treninzima.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.