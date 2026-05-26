Sin glumačke legende snimio eksplicitne scene s bujnom plavušom i zaludio internet

Sin Richarda Gerea posljednjih je dana postao jedna od glavnih tema među fanovima serije "Euforija" nakon eksplicitne scene sa Sydney Sweeney. Dok publika raspravlja o njegovu izgledu i odvažnoj ulozi, mnogi već predviđaju da bi upravo Homer Gere mogao postati novo veliko holivudsko "nepobaby" lice.

Homer Gere, sin slavnog Richarda Gerea, sve ozbiljnije gradi vlastitu glumačku karijeru, a pažnju javnosti ovih je dana privukao ulogom u trećoj sezoni hit-serije "Euforija".

Taj 26-godišnji glumac pojavio se u odvažnoj sceni sa Sydney Sweeney, koja u seriji glumi Cassie Jacobs, a upravo je ta epizoda izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama. Homer u seriji tumači izmišljenu televizijsku zvijezdu Dylana Reida, kojeg Cassie pokušava zavesti, a scena je brzo postala jedna od najkomentiranijih među fanovima HBO-ove uspješnice.

Iako se nije potpuno razodjenuo pred kamerama, mladi Gere sudjelovao je u vrlo eksplicitnoj sceni, nakon koje se pojavljuje samo u donjem rublju. Mnogi su odmah primijetili da time nastavlja tradiciju svog slavnog oca, koji je tijekom karijere često prihvaćao provokativne i odvažne uloge.

Richard Gere publiku je šokirao još 1980. godine u filmu "Američki žigolo", gdje je glumio elitnog pratitelja u Los Angelesu, a film je ostao upamćen po scenama golotinje i provokativnom sadržaju. Slične uloge imao je i kasnije, uključujući filmove "Do posljednjeg daha" i "Bez milosti".

Homer je, čini se, već osvojio dio publike. Na društvenim mrežama brojni gledatelji komentirali su njegov izgled, a mnogi su isticali kako im se sviđa što izgleda "prirodnije" od tipičnih holivudskih glumaca opsjednutih teretanom. "Napokon netko tko izgleda stvarno", pisali su fanovi nakon emitiranja epizode.

Mladi glumac završio je prestižno sveučilište Brown, gdje je diplomirao psihologiju i vizualne umjetnosti, no posljednjih godina potpuno se posvetio glumi. Njegov otac prošle je godine priznao da Homer nije pretjerano zainteresiran za njegovu filmsku karijeru te da mu je čak neugodno gledati ga na ekranu.

"Teško mu je odvojiti mene kao oca od likova koje glumim", rekao je Richard Gere u intervjuu za Vanity Fair Spain te dodao da mu je drago što sada dijele zajedničku strast prema filmu jer Homer piše i režira vlastite kratke projekte.

Richard Gere Homera je dobio u braku s glumicom Carey Lowell, od koje se razveo 2016. godine. Danas je u braku sa Španjolkom Alejandrom Silvom, s kojom ima dvojicu mlađih sinova, Alexandera i Jamesa. Obitelj živi u Španjolskoj, dok Homer trenutačno boravi u Los Angelesu kako bi se posvetio glumačkoj karijeri.

Iako mu je Euphoria prva velika televizijska uloga, mnogi vjeruju da bi pravi proboj mogao doživjeti već ove godine u seriji "The Shards", novom projektu Ryana Murphyja temeljenom na romanu Breta Eastona Ellisa, autora "Američkog psiha". Serija je već sada poznata po brutalnim scenama nasilja i eksplicitnom sadržaju, a Homer će ondje glumiti uz Kaiu Gerber, kćer supermodela Cindy Crawford.

