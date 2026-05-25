Antea Mršić nova je Miss Universe Hrvatske

Na izboru za Miss Universe Hrvatske titulu najljepše ove je godine osvojila 24-godišnja Zagrepčanka Antea Mršić, koja će Hrvatsku predstavljati na svjetskom izboru u Portoriku ovog studenog.

Jubilarni 30. izbor održan je u zagrebačkom hotelu Esplanade, a za titulu se natjecalo 15 finalistica iz cijele Hrvatske. Prvom pratiljom proglašena je Monika Vojvodić, dok je druga pratilja Laura Vujica.

Antea je završila studij menadžmenta sporta i sportskih djelatnosti na Sveučilištu Libertas, a sport i dalje ima važnu ulogu u njezinu životu.

Kao svoje najveće kvalitete ističe komunikativnost, organiziranost i timski duh, dok bi se tijekom mandata najviše željela posvetiti projektima koji djecu i mlade potiču na bavljenje sportom.

Program je vodio Davor Garić, a večer su glazbenim nastupima upotpunili Martin Kosovec, Antonela Đinđić, Mia Dimšić i Sandi Cenov.

Direktor izbora Vladimir Kraljević još je jednom naglasio kako titula Miss Universe Hrvatske nosi veliku odgovornost.

"Kao što svih ovih godina naglašavamo, titula Miss Universe Hrvatske je posao. Ne podrazumijeva samo lijepo lice i dobar hod po pisti. Djevojka koja ponese ovu titulu mora biti spremna na odgovornost, odricanja, kontinuiran rad i doprinos zajednici kroz humanitarni angažman. Sve to mora biti vidljivo i na društvenim mrežama", rekao je Kraljević.

