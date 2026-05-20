Nakon slave i reality showova Rafo je pronašao mir u vjeri, Međugorje mu je promijenilo život

Rafael Dropulić Rafo, nekadašnja reality i glazbena zvijezda, danas vodi mirniji život posvećen vjeri, obitelji i radu na katoličkoj televiziji,

Rafael Dropulić Rafo nekoć je bio jedna od najvećih domaćih reality i glazbenih zvijezda, a danas vodi potpuno drukčiji život daleko od estradnog kaosa i reflektora.

Pobjednik prvog hrvatskog talent showa Story Supernova Music Talents i kasnije realityja Farma posljednjih godina rijetko se pojavljuje u javnosti, no i dalje je donekle prisutan u medijskom prostoru Hrvatske.

Rafo je početkom 2000-ih bio prava televizijska senzacija. Publika ga je zapamtila po energičnim nastupima, osebujnom karakteru i hitovima poput "Ja sam Rafo", a njegova pobjeda u tada iznimno popularnom showu otvorila mu je vrata estrade. Nekoliko godina kasnije pobijedio je i u prvoj sezoni Farme, čime je dodatno učvrstio status jednog od najpoznatijih domaćih reality lica.

Iako su mnogi očekivali dugu estradnu karijeru, Rafo se s vremenom gotovo potpuno povukao iz javnog života. Umjesto glazbene i televizijske scene, okrenuo se vjeri, obitelji i duhovnosti, o čemu je posljednjih godina više puta otvoreno govorio.

"Ja sam iz tradicionalne katoličke obitelji, primio sam sakramente, međutim to je ta tradicionalna vjera. Ako pričamo o upoznavanju Isusa u smislu upoznavanja živoga Boga to je priča mog traganja za Isusom, za istinom koja je trajala nekoliko godina. Kod mene nije bilo obraćenje preko noći, već je to bio dug proces, jedno vrlo snažno iskustvo. Od tada pa do dana danas Isus je moj Bog i moje je da ispunjavam njegovu volju koliko god mogu. Ali ne bih htio ni da se zanemari taj dio tradicionalnog odgoja jer je to jedan temelj kojeg ne treba zanemariti niti podcjenjivati jer kad mi je bilo u životu najteže, kad sam "poljubio dno", znao sam gdje ću Boga tražiti. Da nije bilo takvog odgoja, tko zna gdje bih tražio Boga. I ovako sam ga tražio na raznim mjestima, ali ta klica je uvijek ostala usađena u srcu, duši i duhu i kada dođu teški trenutci u životu to te vodi", rekao je u jednom razgovoru prije nekoliko godina.

"Moje traganje za Bogom počelo je kada sam imao 17 godina. Karakterno sam bio dosta povučen, emotivan i mogu reći, bez lažne skromnosti, dobro i poslušno dijete. Nažalost vrlo rano sam otkrio mladenački život, prvu djevojku sam imao već s 13 godina i rano sam počeo izlaziti. I za te godine sam se dosta napatio jer u to vrijeme sam još bio dijete, ali nije mi život tako izgledao. U osmom razredu osnovne škole sam primio sakrament Svete potvrde i od tada više nisam išao na misu. Jedan poznanik iz mojih rodnih Ploča mi je dao knjigu koja nije imala veze s kršćanstvom, ali mi je otvorila oči da postoji duhovno koje ja dotad nisam razumio i tu sam shvatio da nešto postoji i odlučio krenuti istraživati kakva je to "viša sila" koja je sve stvorila. A zanimljivo je kako sam se već tada i molio, ali više kroz razgovor sam Bogu govorio "molim te pokaži mi koja je vjera prava i koji je put pravi, vodi me". Ali uživao sam u tom putu traganja za Bogom i za istinom", dodao je.

Danas radi kao voditelj emisije "Blagoslovljen tek" na Laudato TV-u, katoličkoj televiziji na kojoj kroz razgovore i kuhanje s gostima progovara o vjeri i životnim vrijednostima. Osim toga, prema pisanju domaćih medija, zaposlen je i u jednom zagrebačkom gradskom uredu, a redovit je gost na koncertima duhovne glazbe.

Veliku životnu promjenu, kako je sam priznao, doživio je nakon odlaska u Međugorje na seminar posta, molitve i šutnje, gdje je, kako kaže, pronašao Boga i potpuno promijenio pogled na život.

U međuvremenu je uplovio i u mirniji obiteljski život. Oženio je suprugu Marinu, s kojom ima kćer Juliju, a upravo obitelj danas ističe kao svoj najveći prioritet.

Iako ga više ne viđamo često na estradnim događanjima, Rafo povremeno nastupa na duhovnim koncertima i događanjima povezanima s vjerom.

Brojni komentari na društvenim mrežama posljednjih godina ponovno su pokazali koliko je Rafo ostao upečatljivo lice domaće pop kulture, ali i koliko se njegov život danas razlikuje od vremena kada je bio jedna od najvećih televizijskih zvijezda u Hrvatskoj.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.