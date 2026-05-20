Legendarnu glumicu život nije mazio: Danas živi u domu za starije, a zbog jedne stvari najviše žali

Iako je ostvarila impresivnu glumačku karijeru i obilježila domaću filmsku i televizijsku scenu, život Jadranke Matković nije bio nimalo lagan, a njezina životna priča rastužila je hrvatsku javnost.

Hit-serija ''Kumovi'' iz sezone u sezonu nastavlja osvajati gledatelje, a omiljenoj ekipi iz Zaglava uskoro će se pridružiti još jedno veliko glumačko ime. Na set popularne serije stigla je i legendarna 75-godišnja Jadranka Matković, čije je gostovanje već izazvalo veliko oduševljenje među obožavateljima.

Vijest je potvrdila i sama glumica na društvenim mrežama, gdje je podijelila fotografiju sa seta te otkrila da će u seriji utjeloviti časnu sestru.

Matković je prvu ulogu ostvarila davne 1969. godine u seriji ''Sumorna jesen'', a gledatelji je dobro pamte i iz ''Čaruge'' i ''Bogorodice''. Tijekom bogate glumačke karijere ostvarila je više od 120 uloga, a među posljednjima su i one u popularnim serijama ''Kud puklo, da puklo'' i ''Nad lipom 35''.

Posljednjih godina glumačka diva suočila se s teškim životnim okolnostima i zdravstvenim problemima, zbog čega već pet godina živi u Domu za starije i nemoćne osobe Medvešćak u Zagrebu. Glumica je svojedobno otkrila kako joj je nakon deložacije iz stana dijagnosticirana gangrena zbog koje joj je prijetila amputacija noge.Bila je i hospitalizirana jer je živjela na vodi i nije mogla jesti. Imala je samo 39 kilograma, nakon čega je na preporuku liječnice završila u staračkom domu.

"S obzirom na zdravstveno stanje i moje godine, tražila je da me se prebaci u starački dom. Došla sam bolesna i smjestili su me u stacionar. Rekuperala sam se, udebljala barem pet-šest kila, imam doručak, ručak, večeru", otkrila je svojedobno za 24sata.

Poznato je da se glumica nikada nije udala, a o svom privatnom životu pričala je vrlo iskreno.

''To je još jedna moja glupost. Previše sam birala i odbijala divne muškarce. Bila sam u vezama i željeli su oni mene, ali eto, tako se na kraju posložilo. Ja vam nikad nisam bila žena koja je silno željela imati nekoga ili biti u nekom odnosu pod svaku cijenu'', rekla je Jadranka za Večernji list.

''Takva sam i danas. Kad se osvrnem, žao mi je što sam propustila neke divne ljubavi i muškarce koji bi mi danas bili od velike pomoći. Što ima ljepše od toga da vam je netko potpora? Zbog toga mi je u životu najviše žao. Toliko da bih mogla lupati glavom o zid'', dodala je, a otkila i kako žali što nema djecu:

''Posebno mi zaigra srce kada vidim da djeca posjećuju svoje roditelje ovdje u domu... Ja, nažalost, takvo što nikad nisam osjetila.''

U javnosti je posljednjih godina nemamo priliku često viđati, no legendarna glumica s vremena na vrijeme ipak iznenadi hrvatsku javnost svojim pojavljivanjem ili novim glumačkim angažmanom. Tako je krajem prošle godine snimljena i na zagrebačkoj špici, gdje je ponovno privukla pažnju prolaznika i fotografa.

