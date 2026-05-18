Tko je lijepa Francuskinja uz koju se smirio jedan od najvećih rukometaša svih vremena?

Géraldine Pillet u vezi je s Nikolom Karabatićem posljednjih 15 godina, a sada su zaokružili vezu brakom.

Nikola Karabatić desetljećima je jedno od najvećih imena svjetskog rukometa, no iza trofeja, olimpijskih medalja i statusa sportske ikone stoji i njegova velika ljubavna priča s Géraldine Pillet.

Proteklog vikenda francuski rukometaš i lijepa Francuskinja vjenčali su se poslije 15 godina i dvoje djece, okrunivši ljubav koja je nadišla sve prepreke.

Pillet je francuska sportašica i bivša gimnastičarka koja se od samog početka razlikovala od tipičnih partnerica sportskih zvijezda. Umjesto medijske eksponiranosti i života pod svjetlima reflektora, Géraldine je birala privatnost, miran obiteljski život i podršku Nikoli iz sjene.

Upravo je ta nenametljivost godinama intrigirala javnost. Dok je Karabatić osvajao europska, svjetska i olimpijska zlata, Géraldine je bila prisutna na najvažnijim utakmicama, ali rijetko u medijima. Francuski i regionalni mediji često su je opisivali kao elegantnu, smirenu i vrlo diskretnu osobu koja nikada nije pokušavala graditi vlastitu slavu preko partnerove karijere.

Nikola je više puta isticao koliko mu znači obitelj te je u intervjuima znao reći da je Géraldine najbolja žena i majka na svijetu. Upravo u razdoblju kada je postao obiteljski čovjek, Karabatić je često govorio kako ga je očinstvo promijenilo i dodatno motiviralo.

Njihova ljubavna priča započela je 2011. godine, kada su se upoznali preko zajedničkih prijatelja iz sportskog kruga. U tom trenutku Nikola je već bio globalna sportska zvijezda, no njihova je veza od početka bila vrlo privatna.

Za razliku od mnogih poznatih parova, Nikola i Géraldine gotovo nikada nisu gradili javni imidž kroz intervjue ili medijska pojavljivanja. Umjesto toga, fokusirali su se na zajednički život, putovanja i obitelj.

Tijekom godina Géraldine je postala stalna podrška Karabatiću tijekom njegovih najvećih sportskih izazova – od reprezentativnih natjecanja do klupkih sezona u PSG-u. Mnogi su primijetili da se Nikola upravo uz nju smirio i pronašao balans između profesionalnog sporta i privatnog života.

Njihova veza dodatno je učvršćena dolaskom djece. Par je 2016. godine dobio sina Aleka, a dvije godine kasnije i kćer Noru. Rukometaš je nakon rođenja djece često govorio kako mu se pogled na život potpuno promijenio. Iako je osvojio gotovo sve što se u rukometu može osvojiti, obitelj mu je postala važnija od sportskih uspjeha.

Na društvenim mrežama povremeno je dijelio obiteljske trenutke, ali uvijek vrlo odmjereno i bez pretjeranog izlaganja djece javnosti. Upravo zbog toga njihov odnos mnogi smatraju jednim od najstabilnijih među europskim sportskim zvijezdama.

Zajedno su bili i u nedaćama. Pillet je dospjela u središte jednog od najvećih sportskih skandala u Francuskoj 2012. godine, kada je izbila afera oko navodnog namještanja rukometne utakmice i ilegalnog klađenja u kojoj su bili uključeni igrači Montpellier Handballa, među njima i Karabatić i njegov brat Luka. Istraga je pokrenuta nakon sumnjivo velikih uplata na poraz Montpelliera protiv Cesson-Rennesa, a francuske vlasti ubrzo su otkrile kako su se na taj ishod kladili članovi obitelji i bliske osobe igrača. Među njima se našla i Géraldine Pillet, tadašnja partnerica Nikole Karabatića, za koju se tvrdilo da je uplatila novac na sporni ishod utakmice.

Slučaj je izazvao ogroman interes francuskih medija, posebno nakon što je Karabatić tijekom ispitivanja tvrdio da je Géraldine koristila njegov telefon za klađenje bez njegova znanja. Afera ga je godinama pratila i ozbiljno narušila njegov ugled, dok su sudovi na kraju izrekli novčane kazne i uvjetne presude dijelu uključenih osoba. Unatoč velikom pritisku javnosti i jednom od najtežih razdoblja u njegovoj karijeri, Nikola i Géraldine ostali su zajedno.

Nakon više od 14 godina veze, Nikola i Géraldine 2025. godine objavili su zaruke. Vijest je izazvala veliko zanimanje javnosti jer je par godinama uspješno čuvao privatnost.

Karabatić je tada podijelio emotivnu objavu na društvenim mrežama uz kratku poruku kojom su potvrdili da su rekli sudbonosno “da”. Brojni fanovi i sportske zvijezde čestitali su paru, a mediji su taj trenutak opisali kao krunu jedne od najdugovječnijih sportskih ljubavnih priča u Francuskoj.

Dok su mnoge veze slavnih sportaša pucale pod pritiskom javnosti, Nikola Karabatić i Géraldine Pillet uspjeli su izgraditi odnos temeljen na privatnosti, povjerenju i obitelji. Upravo zato njihova priča danas djeluje drugačije od klasičnih celebrity romansi.

Iako je Nikola jedan od najtrofejnijih rukometaša svih vremena, čini se da je najveću pobjedu pronašao upravo daleko od parketa – u mirnom obiteljskom životu s Géraldine i njihovom djecom.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.