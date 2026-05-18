Lelekice i srpski predstavnici poslali zajedničku poruku nakon drame s bodovima na Eurosongu

Dok se reakcije na bodove Hrvatske i Srbije ne smiruju, lelekice i članovi benda Lavina pokazali su potpuno drukčiju atmosferu iza kamera. Njihovo zajedničko druženje nakon finala Eurosonga brzo je privuklo pažnju fanova na društvenim mrežama.

Nakon finala 70. Eurosonga najviše reakcija u regiji izazvalo je glasanje stručnih žirija.

Naime, dok hrvatske predstavnice iz grupe Lelek od srpskog žirija nisu dobile niti jedan bod, hrvatski žiri srpskim je predstavnicima iz benda Lavina dodijelio maksimalnih 12 bodova.

A da bodovi stručnih žirija nisu utjecali na dobro raspoloženje između članica grupe Lelek i srpskog benda Lavina, pokazao je i video koji je osvanuo na društvenim mrežama nakon finala Eurosonga. Gitarist Pavle Samardžić podijelio je njihove zajedničke trenutke druženja, a svi su bili nasmijani i vidno dobro raspoloženi.

''Hvala svima što ste nas podržavali. Bili ste sjajni. Volimo vas'', poručili su u videu, koji je ubrzo privukao pažnju eurovizijskih fanova.

Lelekice su oštro prokomentirale situaciju s bodovima srpskog žirija, a više o tome pisali smo OVDJE.

Nelagoda na licima: OVDJE pogledajte reakciju srpskog benda na bodove hrvatskog žirija.

Glumac javno opleo po srpskom žiriju: ''Budale su oni koji Hrvatima nisu dali bodove'' – detalje pročitajte OVDJE.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.

