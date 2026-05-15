Sve je spremno za finale Eurosonga 2026.: Tko će slaviti s trofejem u rukama?

Predstavnici 25 zemalja stat će na veliku eurovizijsku pozornicu, a publiku očekuje večer prepuna atraktivnih nastupa, emocija i napete borbe za sam vrh. Samo jedan izvođač na kraju će odnijeti pobjedu i podići prestižni trofej Eurosonga 2026.
Stigao je veliki dan za ljubitelje Eurosonga! U finalu Eurosonga 2026. u bečkom Wiener Stadthalleu čak 25 zemalja bori se za prestižni trofej i titulu pobjednika jednog od najgledanijih glazbenih natjecanja na svijetu.
Publiku očekuju spektakularni nastupi, brojna iznenađenja i napeta završnica koja će odlučiti tko će odnijeti pobjedu.
Ovako izgleda kompletan popis izvođača i pjesama velike završnice Eurosonga 2026.:
1. Danska - Søren Torpegaard Lund – "Før vi går hjem"
2. Njemačka - Sarah Engels - "Fire"
3. Izrael - Noam Bettan – "Michelle"
4. Belgija - Essyla – "Dancing on the Ice"
5. Albanija - Alis – "Nân"
6. Grčka - Akylas – "Ferto"
7. Ukrajina - Leléka – "Ridnym"
8. Australija - Delta Goodrem – "Eclipse"
9. Srbija - Lavina – "Kraj mene"
10. Malta - Aidan – "Bella"
11. Češka - Daniel Žižka – "Crossroads"
12. Bugarska - DARA – "Bangaranga"
13. Hrvatska - Lelek – "Andromeda"
14. Ujedinjeno Kraljevstvo - LOOK MUM NO COMPUTER - "Eins, Zwei, Drei"
15. Francuska - Monroe - "Regarde!"
16. Moldavija - Satoshi – "Viva, Moldova!"
17. Finska - Linda Lampenius x Pete Parkkonen – "Liekinheitin"
18. Poljska - Alicja – "Pray"
19. Litva - Lion Ceccah – "Sólo quiero más"
20. Švedska - Felicia – "My System"
21. Cipar - Antigoni – "Jalla"
22. Italija - Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
23. Norveška - Jonas Lovv – "Ya Ya Ya"
24. Rumunjska - Alexandra Căpitănescu – "Choke Me"
25. Austrija - Cosmó - "Tanzschein"
