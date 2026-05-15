Sjećate li se Sevkinog nastupa na Eurosongu? Taj eurovizijski trenutak Hrvatska nikada nije zaboravila

Severinin nastup s pjesmom "Moja štikla" na Eurosongu 2006. obilježili su golema popularnost, brojne kontroverze i podijeljene reakcije javnosti, no unatoč svemu ostao je jedan od najikoničnijih trenutaka hrvatske eurovizijske povijesti.

Kada se danas govori o najkontroverznijim hrvatskim eurovizijskim nastupima, ime Severine i pjesma "Moja štikla" gotovo su neizbježni. Nastup iz 2006. godine ostao je upamćen kao spoj ogromnog hypea, političkih i glazbenih polemika, etno-pop spektakla i jednog od najpraćenijih hrvatskih Eurosonga u povijesti.

I gotovo dva desetljeća kasnije, "Štikla" se i dalje smatra jednom od najprepoznatljivijih hrvatskih eurovizijskih pjesama.

Eurosong 2006. bio je jedan od najgledanijih i najpraćenijih u Hrvatskoj. Severina je u tom trenutku već bila jedna od najvećih regionalnih zvijezda, a njezin odlazak na Eurosong izazvao je golemo zanimanje javnosti.

Dora te godine pratila se gotovo kao nacionalni događaj, a mediji su tjednima analizirali svaki detalj pjesme, nastupa i kostima. Mnogi fanovi vjerovali su da Hrvatska napokon ima pjesmu koja može konkurirati za sam vrh.

Čim je predstavljena "Moja štikla", krenule su polemike. Pjesmu su potpisivali Boris Novković, Franjo Valentić i Severina, dok je velik dio pažnje izazvala činjenica da je u njezinu nastanku sudjelovao i Goran Bregović, iako službeno nije bio među autorima.

Dio publike tvrdio je da pjesma previše podsjeća na Bregovićev prepoznatljiv balkanski etno stil, dok su drugi kritizirali korištenje narodnih motiva i turbo-folk estetike na Eurosongu. Posebne reakcije izazvao je i tekst pjesme te dalmatinski i hercegovački melos, a u dijelu hrvatske javnosti vodile su se rasprave predstavlja li "Moja štikla" doista Hrvatsku na pravi način.

Severina je uvjerljivo pobijedila na Dori 2006., no dio publike nije bio zadovoljan izborom. Ipak, pjesma je gotovo odmah postala hit. "Štikla" se vrtjela posvuda, a nastup je izazivao ogromnu pažnju i izvan Hrvatske.

Kladionice su uoči Eurosonga Hrvatsku držale među favoritima za visoki plasman, a Severina je bila jedna od najtraženijih izvođačica tijekom eurovizijskih priprema u Ateni.

Za razliku od današnjeg sustava, Hrvatska 2006. nije morala nastupati u polufinalu. Zahvaljujući dobrom rezultatu Borisa Novkovića godinu ranije s pjesmom "Vukovi umiru sami" i nakon odustanka Srbije i Crne Gore, Severina je automatski izborila mjesto u finalu Eurosonga u Ateni.

To je dodatno povećalo očekivanja jer je Hrvatska tada još uvijek slovila kao zemlja koja relativno redovito ostvaruje dobre rezultate na natjecanju.

Severinin nastup bio je jedan od najenergičnijih te godine. Na pozornici su dominirali folklorni elementi, tradicionalni plesovi, bubnjevi i prepoznatljiva koreografija. Publika je vrlo brzo zapamtila stih "Afrika paprika", a "Moja štikla" postala je jedna od onih eurovizijskih pjesama o kojima se pričalo bez obzira sviđala se nekome ili ne.

Na kraju je Hrvatska završila na 12. mjestu sa 56 bodova, a pobijedila je finska grupa Lordi s pjesmom "Hard Rock Hallelujah".

Iako rezultat nije bio loš, dio domaće javnosti smatrao je da je Severina mogla ostvariti puno više s obzirom na ogromnu pažnju koju je pjesma izazivala prije natjecanja.

Godinama kasnije Severina je više puta komentirala svoj eurovizijski nastup i priznala da joj je cijelo iskustvo ostalo posebno u sjećanju. U jednom intervjuu izjavila je kako je na Eurosong otišla prvenstveno zbog svoje majke.

"Ona mi je tad govorila – ćerce, kad ćeš ti ići na Doru? Mene pitaju sve susjede, ako nisi na Dori kao i da ne pjevaš – i na Doru sam došla zbog moje mame", rekla je Severina, dodajući kako joj je to bio emotivan projekt i iskustvo koje nikada neće zaboraviti.

Iako je kroz godine često isticala da nije previše opterećena natjecateljskim aspektom Eurosonga, priznala je da joj je drago što je pjesma ostala zapamćena i godinama nakon nastupa. "Moja štikla" smatra se jednimi od najboljih trenutaka Severininih koncerata, na čijem se repertoaru nalazi sada već punih 20 godina.

Bez obzira na podijeljena mišljenja, "Moja štikla" danas ima gotovo kultni status među eurovizijskim fanovima.

Mnogi je smatraju jednom od pjesama koja je bila ispred svog vremena jer je spojila etno zvuk, pop i scenski spektakl na način koji je kasnije postao vrlo čest na Eurosongu.

I dok su jedni tvrdili da je riječ o kaosu, drugi su upravo u toj nekontroliranoj energiji vidjeli čistu eurovizijsku magiju. Jedno je sigurno — Severinin nastup iz 2006. ostao je jedan od najpamtljivijih trenutaka hrvatske eurovizijske povijesti.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.

