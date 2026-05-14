Pamtite li Dharmu? Više nije razigrana plavuša, pojavile su se njene najnovije fotke

Nekad je bila jedna od najomiljenijih televizijskih zvijezda, a Jenna Elfman i danas, više od dva desetljeća nakon svjetske slave plijeni pažnju gdje god se pojavi.
Američka glumica Jenna Elfman ovih je dana viđena na jednom televizijskom događanju u New Yorku, gdje je ponovno privukla pažnju elegantnim izdanjem i mladolikim izgledom.
Jenna ima 54 godine, a sve je oduševila svojom elegancijom, ali i novom frizurom. Poznata po kraćoj plavoj kosi i razigranim frizurama u mlađim danima, Jenna je danas odana urednoj frizuri nijanse meda.
Zvijezda kultne humoristične serije ''Dharma & Greg'' godinama je bila jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica, a njezina životna i karijerna priča jednako je zanimljiva kao i lik koji ju je proslavio.
Jenna Elfman rođena je 30. rujna 1971. u Los Angelesu kao Jennifer Mary Butala. Odrasla je u Kaliforniji, a po ocu vuče i hrvatske korijene, na što je tijekom godina nekoliko puta s ponosom podsjetila u intervjuima. Prije nego što je zakoračila u glumački svijet, ozbiljno se bavila plesom te je nastupala u brojnim glazbenim spotovima i reklamama.
Karijeru je počela graditi početkom 90-ih kroz manje televizijske i filmske uloge, no pravi proboj dogodio se 1997. godine kada je dobila glavnu ulogu u sitcomu ''Dharma & Greg''. U seriji je utjelovila slobodoumnu i vedru Dharmu, koja se zaljubljuje u konzervativnog odvjetnika Grega. Upravo je kemija između glavnih likova seriju pretvorila u jedan od najvećih televizijskih hitova tog vremena.
Publika je obožavala njezin zarazni optimizam, humor i nekonvencionalni karakter, a Jenna je za tu ulogu 1999. godine osvojila Zlatni globus za najbolju glumicu u humorističnoj seriji. Uz to je dobila i više nominacija za Emmy, čime je potvrdila status jedne od najpopularnijih televizijskih glumica kasnih 90-ih.
Osim televizije, ostvarila je zapažene uloge i na filmu. Gledatelji je pamte iz naslova poput ''Keeping the Faith'', ''EDtv'', ''Dr. Dolittle'' i ''Grosse Pointe Blank''. Iako nikada nije postala klasična hollywoodska blockbuster zvijezda, Jenna je godinama uspješno gradila karijeru između televizije i filma.
Nakon završetka ''Dharma & Greg'', nastavila je raditi na brojnim projektima, među kojima se posebno istaknula u seriji ''Fear the Walking Dead'', gdje je pokazala i ozbiljniju, dramatičniju stranu glume.
Privatno je već dugi niz godina u braku s glumcem Bodhijem Elfmanom, nećakom slavnog skladatelja Dannyja Elfmana. Par je poznat po stabilnom odnosu, što je prava rijetkost u hollywoodskom svijetu, a zajedno imaju i dvoje djece.
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.
