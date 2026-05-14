Naša misica prošetala crvenim tepihom u Cannesu i podigla standarde u prozirnoj haljini

Glamur, elegancija i svjetski poznata imena ponovno su zavladali Cannesom, a među uzvanicima na prestižnom filmskom festivalu ove se godine našla i aktualna Miss Hrvatske Ema Helena Vičar.
U utorak navečer službeno je otvoreno novo izdanje poznatog filmskog festivala u Cannesu. Crvenim tepihom 79. Cannes Film Festivala prodefilirali su brojni celebrityji među kojima i aktualna Miss Hrvatske Ema Helena Vičar.
''Velika mi je čast prisustvovati ovakvom događaju i biti dio atmosfere koja okuplja svjetsku filmsku, modnu i kreativnu scenu. Za mene ovo nije samo crveni tepih, već prilika za nova iskustva, upoznavanje inspirativnih ljudi i iz cijelog svijeta. Ovo je moj prvi red carpet u Cannesu i zaista posebno iskustvo koje ću dugo pamtiti. Prekrasan je osjećaj sve to doživjeti uživo i biti dio jednog tako velikog međunarodnog događaja. Kao Miss Hrvatske, posebno mi je drago imati priliku predstavljati Hrvatsku na ovakav način u međunarodnom okruženju. Nadam se da je ovo tek početak i da će biti još mnogo ovakvih trenutaka u budućnosti'', izjavila je lijepa Ema Helena.
Ema Helena Vičar je vrlo obrazovana i ambiciozna djevojka spremna za svjetsku pozornicu i 73. Miss World u Vijetnamu na koji putuje 8 kolovoza. Titulu Miss Hrvatske osvojila je u posebnoj, jubilarnoj godini pri obilježavanju 30. obljetnice izbora Miss Hrvatske, najstarijeg i najdugovječnijeg licenciranog izbora ljepote u Hrvatskoj. Miss Hrvatske za Miss Svijeta nositelj je službene svjetske licence Miss World limited od 1992. godine.
Ema Helena trenutno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury Brand Management na International University of Monaco. Diplomirala je međunarodno poslovanje na međunarodnom Sveučilištu Libertas, a završila je i poslovnu školu Experta, smjer odnosi s javnošću i digitalni marketing. Aktivno sudjeluje u projektima društvene odgovornosti kroz poduzetnički i volonterski klub.
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.
