Thompson uz dokumentarac najavio novi glazbeni spektakl: "Kao uspomenu na nezaboravnu atmosferu i energiju..."

Marko Perković Thompson najavio je veliki koncert na otvorenom u Zaprešiću 4. srpnja, kojim će obilježiti godišnjicu povijesnog nastupa na Hipodromu.

Marko Perković Thompson najavio je novi veliki koncert koji će se održati 4. srpnja na stadionu u Zaprešiću, a vijest je objavio na svojim službenim društvenim mrežama uz emotivnu poruku i premijeru mini dokumentarca s prošlogodišnjeg koncerta u Areni Zagreb.

"Premijerno objavljujemo mini dokumentarac koncerta iz Arene Zagreb, kao uspomenu na nezaboravnu atmosferu i energiju koja je uvijek posebno prisutna na zagrebačkim koncertima", stoji u objavi.

Osim prisjećanja na jedan od svojih najvećih nastupa, Thompson je otkrio i detalje novog open air koncerta kojim će obilježiti prvu godišnjicu velikog nastupa na zagrebačkom Hipodromu, koji je opisan kao "najveći komercijalni koncert u svjetskoj povijesti".

"Ujedno najavljujemo novi open air koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se 4. srpnja održati na stadionu u Zaprešiću, povodom obilježavanja prve obljetnice povijesnog koncerta na zagrebačkom Hipodromu", poručili su iz Thompsonovog tima.

Posebnu pažnju izazvao je dio objave u kojem se objašnjava zašto koncert neće biti održan u Zagrebu.

"I dok bi ovakav događaj prirodno pripadao Zagrebu, koncert ove godine seli u Zaprešić. Jer danas, nažalost, ne vrijede ista pravila za organizaciju svih javnih događaja i mnogi osjećaju kako Zagreb više nije grad jednakih mogućnosti za sve svoje građane", navodi se.

Dodali su i kako Zaprešić vide kao mjesto zajedništva i slobodnog okupljanja.

"Upravo zato, Zaprešić postaje mjesto okupljanja gdje ćemo slobodno slaviti glazbu, zajedništvo i ljubav prema domovini", zaključili su.

Objava je u kratkom roku izazvala veliki interes Thompsonovih obožavatelja, a brojni fanovi već su najavili dolazak na koncert koji bi mogao biti jedan od najvećih domaćih glazbenih događaja ovog ljeta.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.

