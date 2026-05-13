Tuga među fanovima kultnog serijala: Preminuo je glumac iz "Osvete šmokljana"

Američki glumac Donald Gibb, najpoznatiji po ulozi Ogrea u kultnom filmskom serijalu "Osveta šmokljana", preminuo je u dobi od 71 godinu nakon zdravstvenih komplikacija. Vijest o smrti potvrdio je njegov sin Travis, koji je otkrio da je glumac preminuo u svom domu u Teksasu okružen obitelji.

Gibb je ostavio snažan trag u filmskoj i televizijskoj industriji tijekom osamdesetih i devedesetih godina.

Publika ga je najviše zapamtila po ulozi Fredericka Aloysiusa Palowaskog, poznatijeg kao Ogre, u hit komediji "Osveta šmokljana" iz 1984. godine. Njegova impozantna pojava i osebujan humor učinili su ga jednim od najupečatljivijih likova cijelog serijala.

Karijeru je započeo početkom osamdesetih uz Clinta Eastwooda u filmu "Any Which Way You Can", a pojavio se i u kultnoj komediji "Stripes" s Billom Murrayjem. Tijekom godina glumio je i u filmovima poput "Conan The Barbarian", "Bloodsport", "Transylvania 6-5000", "US Marshals" i "Hancock".

Osim filmskih uloga, značajan trag ostavio je i na televiziji, posebno u HBO-ovoj sportskoj komediji "1st & Ten", gdje je sedam sezona glumio Leslieja "Dr. Smrt" Krunchera.

Njegova smrt dolazi svega nekoliko mjeseci nakon smrti njegova kolege iz "Osvete šmokljana", Roberta Carradinea, što je dodatno rastužilo fanove kultnog serijala.

Sin Travis istaknuo je kako je Donald Gibb bio iznimno posvećen obitelji, vjeri i svojim obožavateljima te poručio da će biti duboko voljen i zauvijek zapamćen.

