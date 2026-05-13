Baby Lasagna kratkom, ali snažnom objavom otkrio što misli o nastupu grupe Lelek na Eurosongu

Hrvatske predstavnice na Eurosongu u Beču rasturile se u prvoj polufinalnoj večeri velikog glazbenog natjecanja, a podrška je stizala sa svih strana.
Grupa Lelek izborila je mjesto u velikoj završnici Eurosonga, a tijekom glasanja u prvoj polufinalnoj večeri podrška je stizala sa svih strana. Hrvatskim predstavnicama podršku su pružili i bivši eurovizijski predstavnici Baby Lasagna i Marko Bošnjak.
Istarski glazbenik Marko Purišić, koji je ostvario najbolji hrvatski plasman na Eurosongu, naše lelekice podržao je kratkom, ali snažnom porukom na društvenim mrežama.
LELEK - 4 Foto: Afp
''Uff.. Vote #03'', napisao je tijekom glasanja.
Baby Lasagna na Instagramu Foto: Instagram
Na društvenim mrežama oglasio se i prošlogodišnji predstavnik, Marko Bošnjak.
''Bilo je apsolutno genijalno. Bravo curke'', pohvalio je lelekice na Instagramu.
Marko Bošnjak - 2 Foto: Livio Andrijić/CROPIX
LELEK - 1 Foto: Afp
