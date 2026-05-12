Pogledajte kako srebrni lik s Eurosonga izgleda bez zaštitne boje na licu!

Predstavnik Litve Lion Ceccah jedan je od najupečatljivijih natjecatelja ovogodišnjeg Eurosonga zbog srebrnog izgleda po kojem su ga fanovi već zapamtili.

Na Eurosongu nije dovoljno imati samo dobru pjesmu, stoga se izvođači svake godine trude privući pažnju i upečatljivim nastupima, kostimima i vizualima.

Među onima koji su ove godine već izazvali najviše reakcija nalazi se predstavnik Litve Lion Ceccah, kojeg su mnogi zapamtili po potpuno srebrnom izgledu.

Iza umjetničkog imena krije se Tomas Alenčikas iz Vilniusa, performer i glazbenik koji Litvu predstavlja pjesmom "Sólo Quiero Más".

Osim glazbom, pažnju je privukao i neobičnim stylingom zbog kojeg su ga fanovi prozvali "srebrnim čovjekom Eurosonga".

Ipak, srebrna boja nije njegov svakodnevni izgled. Mnogi su ostali iznenađeni kada se u jednom intervjuu pojavio bez prepoznatljivog make-upa.

Sam Ceccah otkrio je kako mu je najveća opsesija upravo srebrna boja, a prema izvještajima s proba u Beču, želja mu je izgledati poput bića između čovjeka i stroja. Zbog toga su ga neki usporedili čak i sa Silver verzijom Blue Man Groupa.

Bez obzira na neobičan izgled, Litvi kladionice zasad predviđaju dobar rezultat i prolazak u finale Eurosonga.

