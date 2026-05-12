Meghan i Harry pokazali rijetke obiteljske trenutke, pažnju je ukrala njihova kćerkica

Meghan Markle i princ Harry s djecom su uživali u Disneylandu u Kaliforniji, gdje su slavili rođendane Archieja i Lilibet.
Meghan Markle i princ Harry posljednjih su dana uživali u obiteljskom odmoru u Disneylandu u Kaliforniji, gdje su sa sinom Archiejem i kćeri Lilibet obilježili njihove rođendane. Na putovanju im se pridružila i Meghanina majka Doria Ragland.3 vijesti o kojima se priča "samo da znaš..." Pjevačica koja je Jakovu Jozinoviću napisala najveći hit zapjevala s njim u Areni: "Ovo ću pamtiti zauvijek!" holivudski par Njegova veza sa Srbinom punila je medijske stupce, no sada je utjehu pronašao u zgodnom Španjolcu nova era conchite wurtst Sjećate se bradate žene s Eurosonga? 12 godina nakon pobjede izgleda potpuno drugačije!
Galerija 32 32 32 32 32
Vojvotkinja od Sussexa na Instagramu je podijelila niz obiteljskih fotografija i videa iz zabavnog parka, a posebnu pažnju privukli su trenuci u kojima mala Lilibet pozira i grli Disneyjeve princeze Pepeljugu i Auroru iz "Trnoružice".
Pogledaji ovo Celebrity Javljamo se uživo s Eurosonga: Naše predstavnice otkrile su što ih plaši uoči nastupa!
Objavila je i razigrane prizore s atrakcija te video u kojem Mickey Mouse grli njezinu majku Doriju, dok Meghan, Minnie Mouse i Lilibet sve promatraju sa strane.
Obitelj je uživala u poznatim Disneyland atrakcijama, a cijeli izlet mnoge je podsjetio na prošlogodišnje slavlje Lilibetina rođendana koje su također proveli u Disneyjevom svijetu.
Pogledaji ovo inMagazin Sati do nastupa života: Lelekice ekskluzivno pred kamerama IN magazina
Princ Harry i Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia
Meghan Markle i princ Harry Foto: Profimedia
Iako Meghan i Harry uglavnom štite privatnost svoje djece, povremeno s pratiteljima podijele detalje iz obiteljskog života. Meghan je nedavno povodom Majčinog dana napisala kako joj je majčinstvo "najveća privilegija", dodajući da Archieja i Lilibet voli "više od svih zvijezda na nebu, svih kišnih kapi i sve soli na svim pomfritima na svijetu".
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Potresne optužbe protiv Kralja Popa ponovno su uzdrmale javnost, detalji su uznemirujući
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Nekad i sad Nevjerojatna priča pobjednice Eurosonga: Razljutila je Rusiju, proživjela progon i prijetnje
Pogledaji ovo Celebrity Ovo je razlog zbog čega je Cristiano Ronaldo izgubio milijune u jednom danu!