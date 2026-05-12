Meghan i Harry pokazali rijetke obiteljske trenutke, pažnju je ukrala njihova kćerkica

Meghan Markle i princ Harry s djecom su uživali u Disneylandu u Kaliforniji, gdje su slavili rođendane Archieja i Lilibet.

Meghan Markle i princ Harry posljednjih su dana uživali u obiteljskom odmoru u Disneylandu u Kaliforniji, gdje su sa sinom Archiejem i kćeri Lilibet obilježili njihove rođendane. Na putovanju im se pridružila i Meghanina majka Doria Ragland.

Vojvotkinja od Sussexa na Instagramu je podijelila niz obiteljskih fotografija i videa iz zabavnog parka, a posebnu pažnju privukli su trenuci u kojima mala Lilibet pozira i grli Disneyjeve princeze Pepeljugu i Auroru iz "Trnoružice".

Objavila je i razigrane prizore s atrakcija te video u kojem Mickey Mouse grli njezinu majku Doriju, dok Meghan, Minnie Mouse i Lilibet sve promatraju sa strane.

Obitelj je uživala u poznatim Disneyland atrakcijama, a cijeli izlet mnoge je podsjetio na prošlogodišnje slavlje Lilibetina rođendana koje su također proveli u Disneyjevom svijetu.

Iako Meghan i Harry uglavnom štite privatnost svoje djece, povremeno s pratiteljima podijele detalje iz obiteljskog života. Meghan je nedavno povodom Majčinog dana napisala kako joj je majčinstvo "najveća privilegija", dodajući da Archieja i Lilibet voli "više od svih zvijezda na nebu, svih kišnih kapi i sve soli na svim pomfritima na svijetu".

