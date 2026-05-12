Fani Stipković objavom o sinu i majčinstvu izazvala lavinu emocija: "Tek sad shvaćam..."

Sportska novinarka i televizijska voditeljica Fani Stipković obilježila je Majčin dan dirljivom objavom posvećenom sinu Nicolásu, ali i ženama koje su obilježile njezin život.

Na videu koji je podijelila sa svojim pratiteljima mogu se vidjeti nježni trenuci sa sinčićem, zagrljaji, igra i obiteljska atmosfera ispunjena emocijama, a Fani je uz objavu napisala snažnu poruku o tome koliko ju je majčinstvo promijenilo.

"Majčinstvo me nije samo naučilo kako voljeti nekoga više od sebe. Naučilo me kako gledati svijet nježnije. Sporije. Istinitije", napisala je.

Priznala je kako se njezin pogled na život potpuno promijenio otkako je Nicolás, kojeg je dobila s bivšim nogometašem Fernandom Hierrom, postao dio njezina života.

"Od kada je Nicolás došao u moj život, promijenilo se sve, način na koji osjećam, brinem, sanjam, čak i način na koji razumijem svoju vlastitu majku. Tek sada potpuno shvaćam koliko ljubavi stane u jedno 'jesi li dobro?', jedan zagrljaj, jednu neprospavanu noć", poručila je emotivno.

Posebnu zahvalu uputila je svojoj majci i bakama, ženama koje su je oblikovale i naučile pravim životnim vrijednostima.

"Danas želim zahvaliti svojoj mami i bakama, ženama koje su me naučile da snaga može biti tiha, a ljubav beskrajna", napisala je.

Na kraju je svim majkama poslala snažnu poruku podrške i ljubavi te istaknula kako majčinstvo nije samo biološka uloga.

"I sretan Majčin dan svim mamama. I onima koje će to tek postati. I ženama koje majčinsku ljubav nose u sebi na neki svoj, poseban način. Jer biti majka nije samo u biologiji. Nekad je to način na koji voliš, štitiš, daješ sebe drugima. A to je možda najljepša snaga koju čovjek može imati", zaključila je Fani.

Objava je brzo prikupila brojne reakcije i komplimente pratitelja, koji su joj zahvalili na iskrenim riječima i emotivnoj poruci povodom Majčina dana.

