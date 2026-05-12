Hoće li Lelek u finale? Strani portali hvale hrvatske predstavnice!

Uoči prvog polufinala Eurosonga 2026. glavno je pitanje hoće li ansambl Lelek ući u finale najvećeg svjetskog glazbenog natjecanja.

Eurosong ove godine obilježava 70 godina otkako je održano prvo izdanje u švicarskom Luganu. Zbog otkazivanja Eurosonga 2020. poklopilo se kako se jubilarno, 70. izdanje održava tjedan i pol dana uoči godišnjice prve edicije na kojoj je pobijedila Lys Assia.

Čast da u prvom polufinalu predstavlja Hrvatsku na 70. Eurosongu dobio je peteročlani ansambl Lelek s pjemom "Andromeda", a ako je suditi prema prvim komentarima, smiješi im se visoki plasman u finalu.

Prema službenom izvještaju koji je objavljen na Redditu, izvedba pjesme "Andromeda" odiše posebnom energijom, a moćan vokalni sklad u unisonu ostavlja snažan dojam već od prvih trenutaka. Produkcijski, nastup je podignut na višu razinu zahvaljujući pametnom korištenju staze koja vodi iz green rooma prema glavnoj pozornici, čime njihov dolazak dobiva dodatnu dozu dramatičnosti i veličanstvenosti.

Tijekom nastupa jedna od članica, odjevena u bijelo, koristit će rekvizit koji će ju podignuti s tla, dok je okružuju pjevačice u tamnim krvavocrvenim kostimima Nicolasa Diamanea.

Veliku ulogu u cijelom nastupu ima i LED ekran u pozadini koji prati priču pjesme – od mistične špilje, preko očaravajuće šume pa sve do završnog putovanja kroz crvotočinu, što gledatelju daje osjećaj svojevrsnog vremenskog vrtloga, a tijekom izvedbe bit će korišteno i mnogo pirotehnike.

Zadovoljni su i fan-portali koji prate Eurosong. S ESCuniteda su poručili kako hrvatski nastup izgleda vrlo moćno, ESCxtra je Hrvatsku opisao kao sablasno i očaravajuće uz dojam da gledaju epsku televizijsku seriju, dok najpoznatiji eurovizijski portal Wiwibloggs tvrdi da Lelek djeluje veličanstveno i odiše kraljevskom, eteričnom energijom.

Ove godine na natjecanje je uvedeno niz promjena, o čemu više čitajte OVDJE.

70. Eurosong proći će bez pet zemalja koje su ranije sudjelovale. Zašto, provjerite OVDJE.

