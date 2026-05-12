Poznati youtuber pronađen mrtav u Hrvatskoj, njegov nestanak tjednima je bio misterij

Poljski youtuber Nikodem Czyżewski, poznat pod imenom Lil Narcyz, pronađen je mrtav u Hrvatskoj nakon što je prije nekoliko tjedana proglašen nestalim.

Mladi influencer posljednji se put javio obitelji 8. travnja, kada je zbog posla stigao u Hrvatsku, a nakon toga izgubio mu se svaki trag.

Potragu je vodila policija iz poljskog grada Gliwice, koja je na kraju potvrdila tragičnu vijest nakon identifikacije tijela, piše Jutarnji list.

"Potraga za mladim stanovnikom naše regije trajala je od trenutka prijave nestanka krajem travnja. U akciju su bili uključeni policijski službenici Policijske uprave Gliwice, a uz podršku nadređenih jedinica provjerena je svaka dojava i svaka informacija koja je mogla pomoći u utvrđivanju gdje se 23-godišnjak nalazi", priopćila je policija.

Uzrok smrti još uvijek nije poznat, a istraga je u tijeku. Na društvenim mrežama brojni obožavatelji opraštaju se od mlade internetske zvijezde, koja je na YouTubeu okupila više od 450 tisuća pretplatnika i milijunske preglede videa.

Posljednji video objavio je 2021. godine.

