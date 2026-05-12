Jeleni Rozgi ispunio se veliki san, sama je objavila lijepe novosti!

Jelena Rozga otkrila je da će prvi put u karijeri održati koncert na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila.

Jelena Rozga ove godine slavi 30 godina karijere, a sada je fanovima otkrila kako će uskoro ostvariti još jednu veliku želju.

Pjevačica se javila s Tvrđave sv. Mihovila u Šibeniku i najavila svoj prvi koncert na toj lokaciji.

"Ispunit ću još jedan veliki san i pjevati na ovom čarobnom mjestu u šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila. Vidimo se 9.7.", poručila je uz video u kojem pjeva hit "Oprosti mala".

Objava je odmah izazvala oduševljenje pratitelja koji su joj u komentarima pisali: "Predivna naša Jela", "Jedva čekamo", "Boginja" i "Naježila sam se, omiljena pjesma".

Rozga je nedavno obilježila i 30 godina na sceni novim spotom za pjesmu "Bižuterija", koja je i nakon 16 godina ostala jedan od njezinih najvećih hitova.

Iako je jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica, privatni život uspješno skriva od javnosti. Vezu s Ivanom Huljićem potvrdila je tek rijetko komentirajući njihov odnos.

"Zaljubljena sam i sretna, to je istina, al da se udajem, ne udajem. Polako, polako, ima vremena. Pogotovo ne planiram dva vjenčanja kako pišu", rekla je prošle godine.

