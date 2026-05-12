Javljamo se uživo s Eurosonga: Naše predstavnice otkrile su što ih plaši pred nastup!

Hrvatske predstavnice Lelek večeras nastupaju u prvom polufinalu Eurosonga, a uoči izlaska na pozornicu odradile su generalnu probu pred punom dvoranom u Beču.

Sve je u ritmu Eurosonga, a mjesto u finalu traže i hrvatske predstavnice Leleke.

"Sara, reci nam kakva je atmosfera među našim članicama i jesu li spremne za nastup?"

"Da, da, jesu spremne, atmosfera je odlična. Evo upravo ovdje iza naših leđa trenutno se na ekranima odvija generalna proba koja je počela u 15 sati. To je u isto vrijeme bila i njihova prva proba sa ozbiljnom publikom, sa punom dvoranom. Prije toga imale su otprilike tri do četiri probe.

Pune su dojmova, jako su emotivne. Rekle su: 'Neka samo tako prođe i večerašnje prvo polufinale i one će biti zadovoljne.'

One su u 17 sati ušle u backstage, krenule su sa šminkanjem, sa frizurom kako bi sve bilo spremno za večeras. A evo što su nam rekle, kako se osjećaju, kako je sa tremom članice Leleka, Judita i Lara."

"Nema je i to me plaši, jer je nisam imala ni jučer na žiriju i nema je ni sada, pa možda je to super, možda je to rješenje svih naših problema. Ako nema treme, bit će odličan nastup."

"Isto, ne znam, nema treme još sad, ali mislim da se uvijek meni osobno javi trema nekom prije dok se iščekuje sam izlazak na stage, ali onda to opet prođe čim zapjevam… Čim počnem pjevati, onda me prođe i onda nastupi ta nekakva ponos i snaga, pogotovo za ovu pjesmu."

"Mi smo danas stigli u Beč iako nas je dočekalo nešto hladnije vrijeme i nešto malo kiše, ipak je neka lijepa atmosfera. Ne osjeti se nikakva napetost, ima puno policije, velike su i ozbiljne sigurnosne mjere. Ljudi ima posvuda i oko same arene gdje će biti večeras prvo polufinale, ali i u eurovizijskom naselju.

Sreli smo puno naših ljudi, sreli smo i puno stranaca, razgovarali smo s njima, ali sve to ćete vidjeti u Dnevniku, a i mi ćemo se naravno uključiti u Dnevnik i pratiti do tada sva događanja ovdje iz Press centra u Beču."

