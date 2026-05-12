Kakve su reakcije gledatelja na nastup Srbije? "Oni se zbilja ne igraju"

Eurovizijski fanovi ostali su pomalo zatečeni nastupom srpskog benda Lavina.

Gotovo 100 minuta poslije, završen je natjecateljski dio prvog polufinala, kojeg je impresivnom izvedbom zaokružila srpska metal grupa Lavina. Dašak tvrđeg zvuka ovaj višečlani sastav donio je zahvaljujući pjesmi "Kraj mene", a kao što se moglo i očekivati, publika u bečkoj dvorani ostala je istodobno oduševljena i zatečena.

Slična situacija bila je i na društvenim mrežama.

LAVINA, Srbija Foto: Profimedia

Gledajući samo komentare na X-u, Lavina je polarizirala eurovizijske fanove. S jedne strane, ima komentara u kojima se već traži smještaj iduće godine u Beogradu i da su "ubili", a s druge strane se tvrdi kako je cijeli paket jeziv.

Jedan od zanimljivijih komentara jest onaj koji kaže da je Lavina spoj Lady Gage iz serije "American Horror Story" i grupe Lordi.

Serbia daje mi taki star wars vibe — Julia 📖🎿 Bree i Dustin era 🌊 (@ksiazkowyskok) May 12, 2026

Serbia is that kinda music I would listen to in daily basic. Not in #Eurovision. — sigrid (@SigridPedersen) May 12, 2026

Serbia ain’t playing for sure 😱😱😱 #Eurovision2026 — Elena | Wine aunt of BCtwt 🍷 (@aliveoronlylena) May 12, 2026

Okay serbia is a bit creepy #eurovison — Chris 🏳️‍🌈🌹🐺 (@Chris94803) May 12, 2026

unfortunately serbia slayed — flúr (@Mindenerwa) May 12, 2026

