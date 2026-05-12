Izviždali Izrael na Eurosongu: Zašto se ova zemlja uopće natječe?

Fanovi Eurosonga koji prate natjecanje putem društvenih mreža uočili su hukanje tijekom nastupa izraelskog predstavnika Noama Bettana.

Najkontroverzniji nastup prvog polufinala, očekivano, bio je onaj izraelskog predstavnika Noama Bettana s pjesmom "Michelle". Tijekom izvedbe su mu se priključile i plesačice, no čak ni uvježbani nastup nije bio dovoljan da izbjegne hukanje publike.

To su primijetili i korisnici X-a, koji su pisali kako se organizatori nisu na vrijeme dogovarali da smanje zvuk za male ekrane, dok drugi tvrde kako se ipak reagiralo i stišalo zvuk.

Listening to the Israel one objectively.Its following the trend of several other boring songs in this semi. #Eurovision — GP (@green_powder2) May 12, 2026

A moment of shame for #Eurovision community and especially the EBU. You ban Russia and Belarus just in a few days but can't do the same with Israel for over 3 years? Fck off all. — Łukasz ☮️ (@eurovibez) May 12, 2026

they didnt mute the chanting during the israel performance #Eurovisión — Aprillll- HEAD DREW BASILE AND RIZO STAN (@xxAprilzz) May 12, 2026

Looool once again the EBU have cut the crowd microphones so you can’t hear the protest against Israel — darren (@krewatc) May 12, 2026

i can hear the FREE PALESTINE in the background LMAOO FUCK YOU ISRAEL #eurovision — iv (@kithaech) May 12, 2026

Iako geografski pripada području Azije, Izrael nastupa na Eurosongu od 1973., kada ih je predstavljala Ilanit s pjesmom "Ey Sham". Razlog zašto Izrael može nastupati jest taj što je nekadašnja izraelska televizija IBA, koja je ugašena 2017. i zamijenjena novom KAN, bila članica Europske radiotelevizijske unije od šezdesetih. I prije nego je postala članica, IBA je dugo vremena surađivala s EBU-om na području radiodifuzije. Osim toga, Izrael teritorijalno još uvijek pripada europskom radiodifuznom prostoru, u kojem su još i zemlje Sjeverne Afrike i zemlje sve do Urala.

Noam Bettan, Izrael Foto: Profimedia

Izrael je pobijedio četiri puta na natjecanju - 1978., 1979., 1998. i 2018., a natjecanje su ugostili triput (1979., 1999. i 2019.). Zbog obilježavanja Dana sjećanja (Yom HaZikaron), odbili su ugostiti Eurosong 1980., koji je održan u Nizozemskoj.

Prošlogodišnja predstavnica Yuval Raphael, koja je preživjela napad Hamasa 7. listopada 2023., osvojila je drugo mjesto u Baselu s 357 bodova, od čega je 60 došlo od žirija, a 297 od publike. Upravo je njezin rezultat od televotinga taj koji je probudio sumnju u regularnost natjecanja, kada je više zemalja zatražilo istragu svojih glasova, a brojke na YouTubeu i streaming servisima ne podudaraju se s visokim brojem bodova publike.

Noam Bettan, Izrael Foto: Profimedia

Iz tog razloga za 70. izdanje Eurosonga je smanjen broj mogućih glasova s jednog telefonskog broja s 20 na 10, no Irska, Nizozemska, Slovenija, Island i Španjolska smatrale kako ovo nije dovoljno da ih se zadrži u natjecanju, zbog čega ih ne gledamo u Beču.