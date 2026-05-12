Crnogorska predstavnica zbunila fanove Eurosonga: "Je li to Madonna?"

Fanovi Eurosonga koji prate natjecanje putem društvenih mreža, ostali su zbunjeni nastupom crnogorske predstavnice Tamare Živković.

Crnogorska predstavnica Tamara Živković bila je među prvim predstavnicima odabranima za Eurosong 2026., zahvaljujući pobjedi na crnogorskom izboru Montesongu. Zajedno s četiri plesačice izvela je pjesmu "Nova zora", koju su strani mediji opisali kao adrenaliski spoj balkanskog popa, elektronske i klasične glazbe.

Da se ovo svidjelo publici, pokazale su i ovacije iz auditorija, a ništa drugačije nije bilo ni na društvenim mrežama.

Na X-u su se mogli naći raznoliki komentari, od velikih želja za prolaskom u finale do usporedbi s ansamblom Lelek. Neki su išli toliko daleko da su usporedili Tamaru s Lady Gagom i Madonnom.

Dude Montenegro fr be the Lady Gaga of Eurovision this year HOLY MOLY BRO — Higgzy 🩷🦇【WELSH VTUBER】 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@___Higgzy005___) May 12, 2026

montenegro feels like a copy of flo with witch choir lmao#eurovision — omitted heller m🪉 (@mishtiels) May 12, 2026

Questa performance del Montenegro -> le coreografie del serale di Amici #escita — Laoo 🍉 (@la_gallerista) May 12, 2026

E dopo la Croazia ora ecco il Montenegro con una canzone dedita a Sauron

#Escita #Eurovision2026 — Toni Pambianco (@psychotoni67) May 12, 2026

Montenegro sent Tamara or Madonna? 🤔#Eurovisión — 🎗️galit hatan (@galithatan) May 12, 2026

Is Montenegro trying to seduce me with sapphic vampires? I'm not saying it's working, but it's also not not working if you know what I mean #Eurovision2026 — Kitty 🩷💜💙 (@blackkittycat89) May 12, 2026

Montenegro is giving vampiric nightclub #Eurovision — Millie (@MillieSansoye) May 12, 2026