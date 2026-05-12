Što znače tetovaže lelekica?

Grupa Lelek osvojila je Eurosong s pjesmom "Andromeda", a njihove upečatljive tetovaže posebno su privukle pozornost.

Grupa Lelek oduševila je publiku svojom pjesmom "Andromeda" u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga.

Njihov nastup pogledajte OVDJE.

Članice sastava su Inka Večerina Perušić (33), Lara Brtan (19), Marina Ramljak (26), Korina Olivia Rogić (24) i Judita Štorga (25), a osim snažnih vokala, gledatelji su primijetili i upečatljive tetovaže na njihovim licima i rukama.

Galerija 16 16 16 16 16

Motivi koje nose nisu slučajni, a riječ je o simbolima inspiriranima starim običajem Hrvatica iz Bosne i Hercegovine. Ta tradicija, poznata kao sicanje ili bocanje, bila je oblik tetoviranja karakterističan za katoličke žene na tom području.

LELEK - 2 Foto: Afp

Premda je ukrašavanje tijela prisutno od davnina, u Bosni i Hercegovini se posebno proširilo u razdoblju osmanske vlasti, od 1463. do 1878. godine. Tetovaže su tada imale snažnu zaštitnu i identitetsku ulogu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jedan detalj iz nastupa Lelekica posebno oduševio fanove: "Pa ovo je ludilo!"

"Od sredine 15. stoljeća spašavale su živote žena za vrijeme osmanskih osvajanja te je kroz njih ispričana priča o opstanku hrvatskog naroda", objasnila je dr. sc. Vesna Haluga.

"Tijekom okupacije Bosne katoličko stanovništvo bilo je izloženo stalnim osmanskim napadima, progonima, pljačkama te otmicama i silovanjima djevojaka i mladih žena, kao i danaku u krvi, odnosno odvođenju dječaka i mladića u janjičare", dodala je.

Lelek Foto: Profimedia

Lelek - 4 Foto: Profimedia

Najzastupljeniji simbol bio je križ, ali su se koristili i geometrijski i solarni motivi, stilizirani ornamenti te cvjetni uzorci. Tetovirale su se šake, prsti, podlaktice, a ponekad i čelo ili prsa. Djevojčice su se najčešće tetovirale između šeste i šesnaeste godine, često na blagdan sv. Josipa ili uoči Blagovijesti.

Tetovaže su nastajale ručno, iglom i mješavinom čađe s medom ili mlijekom. Iako su u prošlosti bile simbol zaštite u nesigurnim vremenima, danas predstavljaju vrijedan dio kulturne baštine i snažan znak identiteta. Običaj je počeo nestajati prije Drugog svjetskog rata, a njegovi tragovi još su vidljivi kod pojedinih starijih žena u srednjoj Bosni.

LELEK - 3 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

LELEK - 4 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

LELEK - 2 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Pogledaji ovo Zanimljivosti Izviždali Izrael na Eurosongu: Zašto se ova zemlja uopće natječe?

U tom svjetlu, tetovaže članica grupe Lelek daju dodatnu dubinu pjesmi "Andromeda", koja govori o snazi, opstanku i unutarnjoj izdržljivosti. Njihov vizualni izričaj tako nadilazi estetiku i postaje poruka o očuvanju identiteta i nasljeđa.

Sve o prvom polufinalu čitajte OVDJE.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Zatvorili večer na Eurosongu: Neobičan izbor Srbije izazvao je jake reakcije

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Sjećate se bradate žene s Eurosonga? 12 godina nakon pobjede izgleda potpuno drugačije!