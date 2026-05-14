Kako izgleda sin Davora Gopca? Mnogi kažu da je njegova preslika

Dok je Psihomodo pop sinoć nizao hit za hitom u Lisinskom, posebnu pažnju privukao je Vili Gobac, koji je iz prvih redova s ponosom pratio nastup svog oca Davora Gopca i oduševljeno podržavao legendarnog frontmena tijekom cijele koncertne večeri.

Psihomodo pop ovih je dana održao koncert u dvorani Vatroslava Lisinskog.

Energičan nastup, prepoznatljiva karizma Davora Gopca i niz bezvremenskih pjesama pretvorili su večer u pravi rokerski spektakl koji će se dugo pamtiti.

Davor Gobac

Među brojnim obožavateljima u publici bio je i sin frontmena Davora Gopca te njegove supruge Deane, koreografkinje i nekadašnje članice baletnog ansambla HNK-a, Vili Gobac. Mladi glazbenik koncert je pratio iz prvih redova, pažljivo promatrajući očev nastup na pozornici.

Vili i Davor Gobac

Davor Gobac sa sinom

Podsjetimo, Vili Gobac diplomirao je na Akademiji dramskih umjetnosti, a domaćoj publici poznat je i kao frontmen rock-benda Donkey Hot. Rođen 1994. godine, glazbeni talent dijeli s ocem, s kojim je zajedno sa Srđanom Sekulovićem Skansijem surađivao u projektu Vili & DeBili. Bend je 2021. godine objavio album No.1.

Vili Gobac

Vili Gobac

Osim ljubavi prema glazbi, od Davora Gopca naslijedio je i specifičan smisao za humor, no životni put odveo ga je i u sasvim drugom smjeru. Naime, Vili se profesionalno bavi informatikom i programiranjem, o čemu je svojedobno iskreno govorio za IN magazin.

''Kažu da sam ja naslijedio glas od tate, da sam naslijedio oči od mame, kažu da sam od bake nos i, hvala Bogu, na poštara nije ništa'', našalio se Vili.

Vili Gobac

Uz to što svira u dva benda, Vili je i akademski glumac. Diplomirao je 2021. u Zagrebu.

''Na glumi sam naučio da, kad idem glumiti, moram disati duboko. A što se tiče Vilija na kazališnim daskama, zasad nisam uspio dovoljno duboko udahnuti'', rekao je u svom stilu.

Trbuhom za kruhom, okrenuo se informatici.

''Ja sam se sam naučio baratati s IT programima i sad idem na posao i zarađujem svoju lovu jer mama me otkantala već odavno'', objasnio je.

Davor Gobac

