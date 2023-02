Davor Gobac ima dostojnog nasljednika: ''Kažu da imam tatin glas, mamine oči i bakin nos, od poštara hvala Bogu ništa!''

Iako je završio Akademiju dramske umjetnosti, 28-godišnji Vili Gobac ipak je još jednom potvrdio onu da jabuka ne pada daleko od stabla. Baš poput oca, uživa u glazbi, a sada je sa svojim bendom Donkey Hot izbacio novi singl "Mama care". Zašto je njegova mama, poznata balerina, dobila titulu cara te što je naslijedio od frontmena Psihomodopopa, saznala je Dorotea Filipaj za In magazin.

Tužna priča zapravo je novi singl Donkey hota. Grupa predvođena Vilijem Gopcem postoji od 2014. godine, a njegova ekipa i on nadaju se da će donijeti neku novu svježinu na domaću rock scenu.



''Donkey Hot je dakle band, jedan od zapravo rijetkih rock and roll bendova danas, tako da mislim da uz nas i još par bendova koji to sviraju, tu drevnu glazbu, mogli bi se reći da smo mi kao velebitska degenija ili čovječja ribica glazbe. Dok smo mi tu, rock and roll ne bu bil mrtav'', zaključio je Vili.

Svakomu tko posluša njihove pjesme, nevjerojatna je sličnost Vilijeva vokala s onim slavnog oca Davora Gopca.



''Kažu da sam ja naslijedio glas od tate, da sam naslijedio oči od mame, kažu da sam od bake nos i hvala Bogu na poštara nije ništa'', našalio se Vili.

Osim u boji glasa, očita je sličnost i u drugim aspektima, a do glazbene suradnje njih dvojice već je došlo.



''Imam projekt sa starim i sa Skasijem. Zovemo se Vili i debili. Ja sam Vili... a dečki su bend'', objasnio je.

Uz to što svira u 2 benda, Vili je i akademski glumac. Diplomirao je 2021. u Zagrebu.



''Na glumi sam naučio da kad idem glumiti, da moram disati duboko.

A što se tiče Vilija na kazališnim daskama, za sad nisam uspio dovoljno duboko udahnuti'', rekao je u svom stilu.

Trbuhom za kruhom, okrenuo se informatici.



''Ja sam se sam naučio baratati s IT programima i sad idem na posao i zarađujem svoju lovu jer mama me otkantala već odavno'', objasnio je.

Programiranje mu plaća račune, no glazba je ipak prva ljubav.



''Ja se nadam da ćemo ove godine dogovoriti puno svirki i da će puno ljudi doći na naše koncerte tako da evo, ovim putem pozivam sad 11.02. u Glazbenoj kući Donkey hot nastupa i molim vas da dođete'', poručio je Vili.

